Макси се развихри със 7 тройки и поведе Фили към победа срещу Клипърс

Тайрийз Макси вкара 7 тройки от 14 опита и общо 29 точки за победата на Филаделфия 76ърс със 128:113 като гост срещу Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон на НБА. Това бе четвърта поредна победа на Сиксърс.

Централни фигури в двубоя бяха две големи имена, които не попаднаха сред избраните за резервите за Мача на звездите в НБА - центърът на Филаделфия Джоел Ембийд и крилото на ЛА Клипърс Кауай Ленард. Ембийд реализира 24 точки за Фили, а Ленард отбеляза 29 за калифорнийци, за които не взе участие в срещата друг ветеран - Джеймс Хардън.

С впечатляващ дабъл-дабъл за Сиксърс се отличи Доминик Барлоу - 26 точки и 16 борби. 21 точки за Клипърс пък вкара от пейката Джордан Милър.

Филаделфия до голяма степен "изкова" победата още в първата четвърт, в която тотално надигра съперника - 38:19.

След този успех Сиксърс са с 28 успеха и 21 загуби на шестата позиция в Източната конференция. Клипърс пък са девети на Запад с баланс 23-26.

