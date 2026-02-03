Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шарлът с впечатляващ обрат за седма поредна победа

Шарлът с впечатляващ обрат за седма поредна победа

  • 3 фев 2026 | 10:40
  • 239
  • 0
Шарлът с впечатляващ обрат за седма поредна победа

Шарлът Хорнетс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 102:95 в мач от редовния сезон на НБА, преодолявайки изоставане в резултата от 22 точки. Това беше седма поредна победа за домакините от Северна Каролина, които се намират в най-добрата серия от всички отбори в Лигата. ЛаМело Бол преодоля болката от сблъсък със собствения си треньор Чарлс Лий, която го изпрати за кратко в съблекалнята, за да бъде прегледан. След завръщането си на паркета със залепена рана над окото, 24-годишният гард доигра срещата, помагайки на тима си да подобри баланса си до 23-28, приближавайки се до местата за участие в плейофите в Източната конференция. От друга страна Пеликанс са предпоследни на Запад с баланс 13-39.

ЛаМело Бол завърши с 24 точки и 8 борби, новобранецът Кон Кнупел добави 17 точки и 9 борби, а Брендън Милър и Грант Уилямс отбелязаха по 16 точки.

Трей Мърфи беше най-резултатен за Ню Орлиънс с 27 точки, Дерик Куийн записа 16 точки и 8 борби, а Зайън Уилямсън се отчете с дабъл-дабъл от 14 точки и 11 борби.

Снимки: Gettyimages

