Мемфис и Минесота си размениха ролите, този път победа за Гризлис

Мемфис Гризлис победи Минесота Тимбъруулвс със 137:128 във втората поредна среща между двата отбора в НБА, отмъщавайки си за поражението отпреди два дни. "Гризлитата" използваха силната си стрелба от далечно разстояние, за да изградят аванс още в първата четвърт, а в началото на заключителната част дори водеха с 20 точки. Така тимът от щата Тенеси подобри баланса си на 19-29, изкачвайки се на 11-ата позиция в Западната конференция, докато "Горските вълци" са 5-и с 31-20.

Джерън Джексън поведе Мемфис с 30 точки и 6 борби, Тай Джероум добави 19 точки и 8 асистенции, Джейлън Уелс се отчете с 18 точки, а Винс Уилямс и Кам Спенсър се включиха с по 16 от пейката.

За Минесота с 39 точки се отличи Антъни Едуардс, а 29 записа Джейдън МакДениълс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages