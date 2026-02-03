Хюстън сломи Индиана след чудовищен мач на Шенгюн

Алперен Шенгюн донесе успеха на Хюстън Рокетс над Индиана Пейсърс със 118:114 в среща от редовния сезон на НБА. Турчинът изравни най-доброто си постижение за сезона с 39 точки и запълни празнината, оставена от Кевин Дюрант, който пропусна срещата заради изкълчен глезен. "Ракетите" бяха и без Стивън Адамс, който ще пропусне остатъка от сезона, но въпреки трудностите тимът на Име Удока спечели за 31-ви път от началото на сезона, затвърждавайки 4-ата си позиция в Западната конференция. Хюстън има и 17 загуби. Миналогодишните финалисти Пейсърс са последни на Изток с баланс 13-37 и шансовете им за участие в плейофите изглеждат все по-минимални.

Alperen Sengun was A STANDOUT in Houston's road victory!



🚀 39 PTS (ties season-high)

🚀 16 REB (7 OREB)

🚀 5 AST



Make that 3 wins in a row for the Rockets! pic.twitter.com/fG2N5ADrMu — NBA (@NBA) February 3, 2026

Шенгюн добави 16 борби и 5 асистенции към 39-те си точки за дабъл-дабъл, Джабари Смит се отличи с 19 точки, а Амен Томпсън се отчете с 16 точки, 11 борби и 7 асистенции.

За Индиана избраният за четвърти път в Мача на звездите Паскал Сиакам отбеляза 27 точки, Бенедикт Матърин реализира 25, влизайки от пейката, а Арън Несмит добави 17.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages