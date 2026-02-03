Хюстън сломи Индиана след чудовищен мач на Шенгюн

Алперен Шенгюн донесе успеха на Хюстън Рокетс над Индиана Пейсърс със 118:114 в среща от редовния сезон на НБА. Турчинът изравни най-доброто си постижение за сезона с 39 точки и запълни празнината, оставена от Кевин Дюрант, който пропусна срещата заради изкълчен глезен. "Ракетите" бяха и без Стивън Адамс, който ще пропусне остатъка от сезона, но въпреки трудностите тимът на Име Удока спечели за 31-ви път от началото на сезона, затвърждавайки 4-ата си позиция в Западната конференция. Хюстън има и 17 загуби. Миналогодишните финалисти Пейсърс са последни на Изток с баланс 13-37 и шансовете им за участие в плейофите изглеждат все по-минимални.
Шенгюн добави 16 борби и 5 асистенции към 39-те си точки за дабъл-дабъл, Джабари Смит се отличи с 19 точки, а Амен Томпсън се отчете с 16 точки, 11 борби и 7 асистенции.
За Индиана избраният за четвърти път в Мача на звездите Паскал Сиакам отбеляза 27 точки, Бенедикт Матърин реализира 25, влизайки от пейката, а Арън Несмит добави 17.
Снимки: Gettyimages