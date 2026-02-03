"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

В студиото на "Sportal Fight Club" след UFC 325 се включи и нов гост. Спортният журналист и коментатор на бойните гали на UFC в България, Оги Георгиев, се включи в дискусията за изминалото издание на UFC в Сидни.

Събитието бе оглавено от шампионът в категория перо Александър Волкановски и коравият бразилец Диего Лопес. Двамата премериха сили за втори път, като сблъсъкът им отново продължи пет рунда. След 25 минути здрава битка 37-годишният австралиец отново бе обявен за победител с единодушно съдийско решение и запази пояса си.

Георгиев и редакторите в медията ни, Даниел Любомиров и Борис Тонев, споделиха впечатленията си от спортната форма на Волкановски и похвалиха Диего Лопес за демонстрираните хъс и воля за победа, въпреки контузиите, които впоследствие се разбра, че е претърпял по време на двубоя. Тонев разкри, че е и приятно изненадан от това, че Волкановски не обяви оттеглянето си от професионалния спорт след успеха.

„Изглежда, че счупихме и двата крака“: Диего Лопес е приет в болница след UFC 325

Експертният панел в студиото ни коментира и двата двубоя в лека категория от главната бойна карта на UFC 325 и дуела в тежка категория.

В основната подгряваща среща Беноа Сен Дени записа четвърти пореден успех, като сломи опитния Дан Хукър с технически нокаут във втория рунд. Създателят на "Спортната джунгла" Оги Георгиев е на мнение, че битка между французина и Арман Царукян би била логично следващо стъпало във възхода на Сен Дени. Носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу Борис Тонев коментира отличните граплинг и "граунд-енд-паунд" умения на парижанина.