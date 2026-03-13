ММА бойци ще обучават агенти на ФБР

  • 13 март 2026 | 17:43
Професионални състезатели по смесени бойни изкуства от Ultimate Fighting Championship, UFC, тази събота и неделя ще обучават на техниките си агенти от американското Федерално бюро за разследване (ФБР), предаде ДПА.

Тренировките ще се състоят в Академията на ФБР в Куонтико, щата Вирджиния.

"Наши бойци от Ю Еф Си, които са сред най-коравите мъже и жени на планетата, заминават за Куонтико, за да обучават най-добрите агенти на ФБР на смесени бойни изкуства", каза Дейна Уайт, ръководител на Ю Еф Си. Уайт е убеден поддръжник на президента Доналд Тръмп и дори през 2024 г. произнесе реч в негова подкрепа на Националния конгрес на Републиканската партия в Милуоки.

Шефът на ФБР Каш Пател каза, че планираното за края на седмицата обучение ще даде възможност на агентите да се учат от атлетите. "Това е великолепна възможност за нашите агенти да се учат и да тренират с някои от най-добрите спортисти в света", посочи Пател.

Професионалните състезатели ще представят "специфични техники и тактики", пише в изявление на Ю Еф Си.

Смесените бойни изкуства (MMA) са особено популярен в САЩ боен спорт, който съчетава различни дисциплини. Състезателите излизат на ринг, наподобяващ клетка, като в боевете се използват различни елементи и техники от бокса, кикбокса и борбата. За разлика от професионалната борба мачовете по MMA не са инсценирани и често се стига до контузии.

Миналата година Тръмп заяви, че планира да организира ММА боеве на тревната площ пред Белия дом по повод 80-ия си рожден ден в средата на юни тази година.

