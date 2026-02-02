„Изглежда, че счупихме и двата крака“: Диего Лопес е приет в болница след UFC 325

Диего Лопес е бил откаран в спешното отделение за медицинска помощ след поражението си на UFC 325. Въпреки че не успя да стане шампион в категория перо при втория си опит, Диего Лопес не губи усмивката си. Той претърпя втора загуба от Александър Волкановски, а след двубоя им е бил транспортиран до местна болница в Сидни за лечение. От екипа му написаха, че „изглежда сме счупили и двата крака“ в резултат на петрундовата битка с Волкановски. Макар да не е напълно ясно кога са настъпили контузиите, в края на мача имаше момент, в който Лопес отправи ритник и след това видимо накуцваше.

„Някои вечери си на афтърпартито, други – в спешното отделение“, написа мениджърът на Лопес, Джейсън Хаус, в Инстаграм. „Но всяка сутрин благодаря за възможността да живея този живот с най-добрите си приятели.“

Лопес си спечели втори шанс срещу Волкановски, след като през септември постигна зашеметяващ нокаут срещу Жан Силва. Реваншът се състоя само 10 месеца след първата им среща, в която Волкановски отново победи Лопес.

Във втория двубой нещата не се промениха особено, освен че Волкановски изглеждаше още по-добре подготвен да се справи с Лопес през всичките 25 минути. С изключение на един късен нокдаун, който само за кратко зашемети Волкановски, Лопес не успя да организира сериозна офанзива, с която да застраши шампиона в категория перо.

В крайна сметка Волкановски си осигури победа с единодушно съдийско решение, като съдийските карти отчетоха 50-45, 49-46 и 49-46. Така той запази титлата си и вероятно ще попречи на Лопес да получи нов шанс за пояса, докато той е шампион.