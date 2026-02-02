Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. „Изглежда, че счупихме и двата крака“: Диего Лопес е приет в болница след UFC 325

„Изглежда, че счупихме и двата крака“: Диего Лопес е приет в болница след UFC 325

  • 2 фев 2026 | 10:56
  • 494
  • 0

Диего Лопес е бил откаран в спешното отделение за медицинска помощ след поражението си на UFC 325. Въпреки че не успя да стане шампион в категория перо при втория си опит, Диего Лопес не губи усмивката си. Той претърпя втора загуба от Александър Волкановски, а след двубоя им е бил транспортиран до местна болница в Сидни за лечение. От екипа му написаха, че „изглежда сме счупили и двата крака“ в резултат на петрундовата битка с Волкановски. Макар да не е напълно ясно кога са настъпили контузиите, в края на мача имаше момент, в който Лопес отправи ритник и след това видимо накуцваше.

„Някои вечери си на афтърпартито, други – в спешното отделение“, написа мениджърът на Лопес, Джейсън Хаус, в Инстаграм. „Но всяка сутрин благодаря за възможността да живея този живот с най-добрите си приятели.“

Лопес си спечели втори шанс срещу Волкановски, след като през септември постигна зашеметяващ нокаут срещу Жан Силва. Реваншът се състоя само 10 месеца след първата им среща, в която Волкановски отново победи Лопес.

Във втория двубой нещата не се промениха особено, освен че Волкановски изглеждаше още по-добре подготвен да се справи с Лопес през всичките 25 минути. С изключение на един късен нокдаун, който само за кратко зашемети Волкановски, Лопес не успя да организира сериозна офанзива, с която да застраши шампиона в категория перо.

В крайна сметка Волкановски си осигури победа с единодушно съдийско решение, като съдийските карти отчетоха 50-45, 49-46 и 49-46. Така той запази титлата си и вероятно ще попречи на Лопес да получи нов шанс за пояса, докато той е шампион.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джудистите ни с две титли и бронз във втория ден на Еврокупата в София

Джудистите ни с две титли и бронз във втория ден на Еврокупата в София

  • 1 фев 2026 | 18:27
  • 798
  • 0
"Масару" срази конкуренцията в Държавното първенство по кикбокс

"Масару" срази конкуренцията в Държавното първенство по кикбокс

  • 1 фев 2026 | 16:05
  • 354
  • 0
„Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

„Кой каза, че ще се пенсионира?“: Бойците реагираха на доминацията на Волкановски

  • 1 фев 2026 | 13:46
  • 739
  • 0
Бонуси за отличниците на UFC 325

Бонуси за отличниците на UFC 325

  • 1 фев 2026 | 12:38
  • 550
  • 0
Шавкат Рахмонов отново е контузен, завръщането му може да се отложи за края на 2026

Шавкат Рахмонов отново е контузен, завръщането му може да се отложи за края на 2026

  • 1 фев 2026 | 11:54
  • 824
  • 0
Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

Джош Кели детронира Бахрам Муртазалиев в Нюкасъл

  • 1 фев 2026 | 11:40
  • 680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 24364
  • 6
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 8195
  • 4
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 11583
  • 6
Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

Стефанов с призив към боса на Ботев, каза за слабото място на Лудогорец и за шансовете на Левски за титлата - не изключи и Цецо

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 5140
  • 4
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 1225
  • 0
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 43862
  • 26