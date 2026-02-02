Треньорът на Волкановски разкри за контузия преди UFC 325

Александър Волкановски е бил на косъм от това да пропусне UFC 325.

На въпросната галавечер австралиецът направи това, което умее най-добре: да печели шампионски битки. Оказва се обаче, че самото му стигане до октагона миналия уикенд е било огромно предизвикателство.

В разговор с Даниел Кормие след втория триумф на Волкановски над Диего Лопес за титлата в категория перо, треньорът на Волк, Джо Лопес, разкри, че звездата е получил сериозна контузия месец преди двубоя. Оттеглянето от мача е било напълно реална възможност.

„Преди четири седмици не мислехме, че Алекс ще се бие“, заяви Лопес пред Кормие. „Извади си рамото. Наистина. През последните четири седмици беше с контузено рамо.“

Ако Волкановски е изпитвал затруднения заради травмата, това не пролича в реванша му с Лопес, където той направи силно представяне в пет рунда. Лопес имаше няколко момента, в които изглеждаше близо до изненада, но Волкановски запази самообладание и постоянно печелеше размените на удари, за да си осигури убедителна победа по точки и да защити титлата си.

Бонуси за отличниците на UFC 325

Лопес отбеляза, че най-важната промяна, която са направили, е била в менталната нагласа. Според него Волкановски може би е бил най-големият си враг при първия им сблъсък с Лопес на UFC 314.

„Както казвах, след първия мач Волк някак си се съмняваше в себе си през целия първи подготвителен лагер за Диего“, каза треньорът. „В този лагер Волк отново беше себе си. Беше уверен, нямаше нужда да казва нищо, просто старият Волк се завърна.“

На 37 години Волкановски вече е най-възрастният боец, успешно защитил титлата на UFC в категория перо. Очакват го сериозни претенденти, сред които непобедените Мовсар Евлоев и Лероне Мърфи, които може би ще трябва да се изправят един срещу друг, за да заслужат шанс за мач с шампиона.

Който и да е следващият, Волкановски ясно заяви, че приема всеки опонент, който UFC му предложи. Колко още планира да се бие е друг въпрос, но Лопес се пошегува, че екипът му няма намерение да го кара да окачва ръкавиците скоро.

„Може би ще изкараме още четири [години] от него“, каза Лопес.