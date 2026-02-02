Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Треньорът на Волкановски разкри за контузия преди UFC 325

Треньорът на Волкановски разкри за контузия преди UFC 325

  • 2 фев 2026 | 16:47
  • 632
  • 0

Александър Волкановски е бил на косъм от това да пропусне UFC 325.

На въпросната галавечер австралиецът направи това, което умее най-добре: да печели шампионски битки. Оказва се обаче, че самото му стигане до октагона миналия уикенд е било огромно предизвикателство.

В разговор с Даниел Кормие след втория триумф на Волкановски над Диего Лопес за титлата в категория перо, треньорът на Волк, Джо Лопес, разкри, че звездата е получил сериозна контузия месец преди двубоя. Оттеглянето от мача е било напълно реална възможност.

„Преди четири седмици не мислехме, че Алекс ще се бие“, заяви Лопес пред Кормие. „Извади си рамото. Наистина. През последните четири седмици беше с контузено рамо.“

Ако Волкановски е изпитвал затруднения заради травмата, това не пролича в реванша му с Лопес, където той направи силно представяне в пет рунда. Лопес имаше няколко момента, в които изглеждаше близо до изненада, но Волкановски запази самообладание и постоянно печелеше размените на удари, за да си осигури убедителна победа по точки и да защити титлата си.

Бонуси за отличниците на UFC 325
Бонуси за отличниците на UFC 325

Лопес отбеляза, че най-важната промяна, която са направили, е била в менталната нагласа. Според него Волкановски може би е бил най-големият си враг при първия им сблъсък с Лопес на UFC 314.

„Както казвах, след първия мач Волк някак си се съмняваше в себе си през целия първи подготвителен лагер за Диего“, каза треньорът. „В този лагер Волк отново беше себе си. Беше уверен, нямаше нужда да казва нищо, просто старият Волк се завърна.“

На 37 години Волкановски вече е най-възрастният боец, успешно защитил титлата на UFC в категория перо. Очакват го сериозни претенденти, сред които непобедените Мовсар Евлоев и Лероне Мърфи, които може би ще трябва да се изправят един срещу друг, за да заслужат шанс за мач с шампиона.

Който и да е следващият, Волкановски ясно заяви, че приема всеки опонент, който UFC му предложи. Колко още планира да се бие е друг въпрос, но Лопес се пошегува, че екипът му няма намерение да го кара да окачва ръкавиците скоро.

„Може би ще изкараме още четири [години] от него“, каза Лопес.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Слави Бинев бе награден от принца на Фуджейра

Слави Бинев бе награден от принца на Фуджейра

  • 2 фев 2026 | 13:24
  • 1638
  • 1
Руфи се е борил с лична трагедия и контузия преди победата на UFC 325

Руфи се е борил с лична трагедия и контузия преди победата на UFC 325

  • 2 фев 2026 | 12:33
  • 409
  • 0
Пади Пимблет се радва на загубата на Дан Хукър на UFC 325

Пади Пимблет се радва на загубата на Дан Хукър на UFC 325

  • 2 фев 2026 | 11:08
  • 516
  • 0
„Изглежда, че счупихме и двата крака“: Диего Лопес е приет в болница след UFC 325

„Изглежда, че счупихме и двата крака“: Диего Лопес е приет в болница след UFC 325

  • 2 фев 2026 | 10:56
  • 1033
  • 0
UWW въведе корекции в правилата

UWW въведе корекции в правилата

  • 2 фев 2026 | 08:49
  • 457
  • 0
Джудистите ни с две титли и бронз във втория ден на Еврокупата в София

Джудистите ни с две титли и бронз във втория ден на Еврокупата в София

  • 1 фев 2026 | 18:27
  • 824
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 19532
  • 100
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 26570
  • 44
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 1312
  • 0
Последни часове на трансферния прозорец - следете всичко най-интересно тук!

Последни часове на трансферния прозорец - следете всичко най-интересно тук!

  • 2 фев 2026 | 17:15
  • 61798
  • 12
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 6652
  • 20
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 23145
  • 9