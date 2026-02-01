Бонуси за отличниците на UFC 325

Четирима бойци получиха допълнителни възнаграждения от по 100 000 щатски долара след UFC 325.

В основната битка на вечерта Александър Волкановски и Диего Лопес изиграха своя реванш, като и този път сблъсъкът им продължи 25 минути, които бяха изпълнени с размени в стойка, опити за събмишъни и събаряния. Шампионът в категория перо и претендентът за пояса си поделят приза за "Двубой на вечерта".

Набиращият популярност Килан Салкилд отказа съперника си Джейми Малърки с "нек-кранк" още в първия рунд и вдигна публиката в Сидни на крака. Така той си заслужи бонус "Представяне на вечерта". Това е трета победа с приключване за австралиеца в UFC.

Другият бонус "Представяне на вечерта" отиде при Маурисио Руфи, който сломи Рафаел Физиев с ТКО във втория рунд и се върна към пътя на победите.

Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев