  Бонуси за отличниците на UFC 325

Бонуси за отличниците на UFC 325

  • 1 фев 2026 | 12:38
  • 103
  • 0

Четирима бойци получиха допълнителни възнаграждения от по 100 000 щатски долара след UFC 325.

В основната битка на вечерта Александър Волкановски и Диего Лопес изиграха своя реванш, като и този път сблъсъкът им продължи 25 минути, които бяха изпълнени с размени в стойка, опити за събмишъни и събаряния. Шампионът в категория перо и претендентът за пояса си поделят приза за "Двубой на вечерта".

Набиращият популярност Килан Салкилд отказа съперника си Джейми Малърки с "нек-кранк" още в първия рунд и вдигна публиката в Сидни на крака. Така той си заслужи бонус "Представяне на вечерта". Това е трета победа с приключване за австралиеца в UFC.

Другият бонус "Представяне на вечерта" отиде при Маурисио Руфи, който сломи Рафаел Физиев с ТКО във втория рунд и се върна към пътя на победите.

Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 12046
  • 1
Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев

  • 1 фев 2026 | 06:55
  • 1813
  • 0
Беноа Сен Дени продължи победната си серия

  • 1 фев 2026 | 06:46
  • 1174
  • 0
Четири медала за България в първия ден на купа "Освобождение"

  • 1 фев 2026 | 01:44
  • 586
  • 0
Петър Младенов откри Европейската отворена купа по джудо в София

  • 31 яну 2026 | 20:37
  • 1216
  • 0
Двама българи ще спорят за титлите на Европейската купа в София

  • 31 яну 2026 | 18:07
  • 583
  • 0
Финал на Australian Open: Алкарас спечели третия сет срещу Джокович

  • 1 фев 2026 | 11:50
  • 20826
  • 58
Дежа вю в Манчестър Юнайтед

  • 1 фев 2026 | 09:15
  • 23352
  • 2
Александър Волкановски остана на върха с втори успех над Диегo Лопес

  • 1 фев 2026 | 07:08
  • 12046
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 5833
  • 2
Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

  • 1 фев 2026 | 06:00
  • 8612
  • 6
Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 06:35
  • 4860
  • 2