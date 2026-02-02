Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

  • 2 фев 2026 | 16:19
  • 258
  • 0

Андреа Кими Антонели е на прага на своя втори сезон като титуляр във Формула 1, а младият италианецът не скри амбицията си да се бори за световната титла през 2026 година.

Антонели се състезава за отбора на Мерцедес, който е сочен от мнозина за големия фаворит за предстоящия сезон. По време на шейкдауна в Барселона миналата седмица Сребърните стрели имаха много продуктивни тестове, след като Антонели и Джордж Ръсел завъртяха общо 500 обиколки на „Каталуния“ за три дни. Отделно двамата демонстрираха и много добро темпо, което обаче на този етап не е от абсолютно никакво значение.

„Целта ми е да печеля и да се боря за световната титла. Това е моята цел – да печеля и да съм един от най-добрите. Така че определено това е нещо, което аз искам и разбира се, Джордж е много, много силен и е готов да се бори за титлата, той е един от маркерите на стартовата решетка. Мисля, че ще бъде забавно да се конкурирам с него, нямам търпение“, обясни 19-годишният Антонели.

От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн
От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн

В първия си сезон в световния шампионат през 2025 година италианецът записа три качвания на подиума и се класира седми в крайното подреждане. За него сезонът беше белязан от един много труден период в европейските състезания, в които той спечели едва три точки.

Снимки: Formula 1

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

  • 2 фев 2026 | 16:35
  • 649
  • 0
Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

  • 2 фев 2026 | 15:48
  • 297
  • 0
Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

  • 2 фев 2026 | 15:29
  • 416
  • 1
Тото Волф прогнозира повече изпреварвания с новите коли във Формула 1

Тото Волф прогнозира повече изпреварвания с новите коли във Формула 1

  • 2 фев 2026 | 15:01
  • 667
  • 0
Люис Хамилтън: Не си правим илюзии

Люис Хамилтън: Не си правим илюзии

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 5387
  • 1
За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн

За Ферари предстои интензивен период преди тестовете в Бахрейн

  • 2 фев 2026 | 11:02
  • 1043
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 9935
  • 42
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 17402
  • 36
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52626
  • 12
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 2492
  • 12
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 20703
  • 9
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 22080
  • 12