Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

Андреа Кими Антонели е на прага на своя втори сезон като титуляр във Формула 1, а младият италианецът не скри амбицията си да се бори за световната титла през 2026 година.

Антонели се състезава за отбора на Мерцедес, който е сочен от мнозина за големия фаворит за предстоящия сезон. По време на шейкдауна в Барселона миналата седмица Сребърните стрели имаха много продуктивни тестове, след като Антонели и Джордж Ръсел завъртяха общо 500 обиколки на „Каталуния“ за три дни. Отделно двамата демонстрираха и много добро темпо, което обаче на този етап не е от абсолютно никакво значение.

Come with us to the Barcelona shakedown 🙌 pic.twitter.com/vHX7fEmwXf — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 29, 2026

„Целта ми е да печеля и да се боря за световната титла. Това е моята цел – да печеля и да съм един от най-добрите. Така че определено това е нещо, което аз искам и разбира се, Джордж е много, много силен и е готов да се бори за титлата, той е един от маркерите на стартовата решетка. Мисля, че ще бъде забавно да се конкурирам с него, нямам търпение“, обясни 19-годишният Антонели.

В първия си сезон в световния шампионат през 2025 година италианецът записа три качвания на подиума и се класира седми в крайното подреждане. За него сезонът беше белязан от един много труден период в европейските състезания, в които той спечели едва три точки.

Снимки: Formula 1