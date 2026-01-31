От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн

Мерцедес отчете едно отлично начало на подготовката си преди началото на сезон 2026 във Формула 1 по време на шейкдауна, който се проведе в Барселона тази седмица.

We all felt that one, GR 😬 pic.twitter.com/9RoWVioEIR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 31, 2026

Сребърните стрели регистрираха най-високия километраж в рамките на подготвителната сесия на „Каталуния“, след като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел завъртяха общо 500 обиколки в трите дни, в които Мерцедес се включи в изпитанията. Не случайно главният инженер на Мерцедес Андрю Шовлин спокойно заяви, че тимът е изпълнил своята програма, а той разкри и върху какво ще работят Сребърните стрели по време на двата теста в Бахрейн другия месец.

Barcelona shakedown but make it WIDE 🤩 pic.twitter.com/mf0CJBndXv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 29, 2026

„За всяко събитие, независимо дали ние говори за шейкдауна ни на „Силвърстоун“, или за първия тест, ние имаме някаква идея какво искаме да постигнем. Ние маркирахме всички точки от програмата за тези две събития.



„В Бахрейн ще започнем да работим и по настройките, за да разберем как да вкараме колата в оптималния работен прозорец. Можехме да работим по настройките и тук, но времето беше много студено и условията не бяха релевантни към тези, които ще срещаме по време на състезанията.



„Бахрейн ще бъде много по-подходящо място да проверим как върви колата в по-представителни условия, не само за шасито, но и за всичките ни системи, да сме сигурни, че те работят ефективно. В последния тест в Бахрейн ние ще се насочим и към състезателната подготовка. Ще симулираме квалификация, състезание и всички сценарии, които могат да изникнат“, обясни Шовлин за плановете на Мерцедес за двата теста в Бахрейн.

Първият от тях ще се проведе между 11 и 13 февруари, а вторият ще бъде точно седмица по-късно, от 18 до 20 февруари. Сезон 2026 във Формула 1 ще стартира с Гран При на Австралия на 8 март.

