  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

  • 2 фев 2026 | 15:29
  • 413
  • 1

Пилотът на Хаас Естебан Окон сподели своето мнение, че изпреварванията във Формула 1 няма да бъдат много лесни през 2026 година, след като е усетил поведението на новата си кола в мръсен въздух по време на шейкдауна в Барселона миналата седмица.

Френският състезател е забелязал, че в мръсния въздух се губи доста предно притискане, което се отразява на скоростта на следващия автомобил в завоите. Той също така изрази и своето съжаление от начина на работа на новата активна аеродинамика, която според него е по-скоро DRS на двете крила, отколкото същинска активна аеродинамика.

„Следвах няколко коли и изглежда, че се губи доста предно притискане, малко повече. Трябва да проверим. Поиграх си с режима за изпреварване, но не искам да бързам със заключенията за това как ще работи, защото се нуждае от няколко корекции, за да работи перфектно. Но засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварва. Това е първоначалното ми мнение, но се надявам нещата да се подобрят.

„Колкото до активната аеродинамика, аз съм малко разочарован, защото тя е като DRS, просто с предното крило. Използваме я през цялото време, така че тя е повече за ефикасност, отколкото да ни дава още един инструмент, с който да играем.

„Разбира се, имаме какво да променим, но аз бих предпочел, ако можехме да настроим предното крило за всеки завой още преди да излезем на пистата. На това викам аз активна аеродинамика. Пагани Huayra имаше активно аеро отпреди още преди години и то се настройваше спрямо моментните нужди в даден завой. Така разбирам аз термина активна аеродинамика, а не DRS, каквото имаме сега, но и отпред. Хубаво е, но мисля, че можехме да го използваме по друг начин“, заяви Окон.

Снимки: TGR Haas F1 Team

