Пирин привлече млад защитник

Пирин (Благоевград) обяви ново попълнение. “Орлетата” привлякоха бранителя Мирослав Георгиев, който за последно се подвизава в Ботев (Пловдив). Той пристига като свободен агент при благоевградчани.

Ето какво пишат от Пирин:

Мирослав Георгиев е ново попълнение в защитата на ПФК "Пирин"

Георгиев е висок 192 см. бранител, обучен в школа в Барселона, където преминава ключовия етап от ранното си развитие. Там той изгражда игрова култура, ориентация и дисциплина – основа, която ясно личи в начина му на игра.

След завръщането си в България защитава цветовете на втория отбор на Ботев Пловдив и прави дебют за мъжкия тим. Силата му е във въздушните единоборства и стабилното позициониране – качества, които дават допълнителна увереност в центъра на защитата.

Мирослав Георгиев пристига в Пирин като свободен агент и подписва договор с клуба, добавяйки дългосрочна опция и потенциал за развитие в дефанзивната линия.

Млад, подготвен и с профил, който пасва на визията на „орлетата“.

Добре дошъл в Благоевград, Мирослав.