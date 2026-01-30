Популярни
Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
Пирин представи нападател

  • 30 яну 2026 | 12:29
  • 340
  • 2
Пирин представи нападател

Днес е двоен празник за Пирин Благоевград — ново попълнение в атака и рожден ден! Клубът подписа с централния нападател Иво Казаков, който пристига с трансфер от Арда и договор за година и половина със зелено-белите.

Роденият на 30 януари 2002 г. в Пловдив футболист е юноша на Ботев Пловдив и се утвърждава като голмайстор в почти всички възрастови отбори на клуба. Типичен нападател за върха на атаката — с добро физическо присъствие, силна игра в наказателното поле и усет към гола.

Добре дошъл в Пирин, Иво — и честит рожден ден! Пожелаваме ти здраве, силен сезон и много голове със зелената фланелка!

