ОФК Павликени ще домакинства в Сухиндол

Едноименният тим на Павликени ще играе домакинските си мачове на стадиона в град Сухиндол. Отнася се за двубоите от предстоящия пролетен полусезон на Северозападната Трета лига. Причината – ремонт на стадион „Ганчо Панов“ в Павликени. Планира се, дейностите по обновяване на съоръжението да приключат до идното лято и през следващото първенство, ОФК Павликени да играе мачовете си на модернизирания стадион. Въпреки ремонта, тренировъчния процес на отбора ще се води в местни условия.

Снимки: ofkpavlikeni.com

