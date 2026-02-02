Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Павликени
  3. ОФК Павликени ще домакинства в Сухиндол

ОФК Павликени ще домакинства в Сухиндол

  • 2 фев 2026 | 13:02
  • 230
  • 0

Едноименният тим на Павликени ще играе домакинските си мачове на стадиона в град Сухиндол. Отнася се за двубоите от предстоящия пролетен полусезон на Северозападната Трета лига. Причината – ремонт на стадион „Ганчо Панов“ в Павликени. Планира се, дейностите по обновяване на съоръжението да приключат до идното лято и през следващото първенство, ОФК Павликени да играе мачовете си на модернизирания стадион. Въпреки ремонта, тренировъчния процес на отбора ще се води в местни условия.

Снимки: ofkpavlikeni.com

Павликени стартира довечера (програмата за контролите)
Павликени стартира довечера (програмата за контролите)
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 19571
  • 57
Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 1613
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 1949
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 3385
  • 2
Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

  • 1 фев 2026 | 23:24
  • 3157
  • 0
Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

  • 1 фев 2026 | 22:22
  • 2142
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 12:55
  • 33293
  • 8
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 13093
  • 5
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 15744
  • 10
Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

Стефанов: Всички пискат от съдиите! Лудогорец има възможности, Левски е на гребена, а Цецо е скрит фаворит

  • 2 фев 2026 | 11:35
  • 9661
  • 14
12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

  • 2 фев 2026 | 11:49
  • 5817
  • 7
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 48113
  • 34