Борусия (Дортмунд) и Хайденхайм поднесоха зрелище на зрителите, "жълто-черните" се доближиха до Байерн

Борусия (Дортмунд) постигна труден успех с 3:2 в домакинството си на Хайденхайм в мач от 20-ия кръг на Бундеслигата. Срещата предложи драматични обрати и много интрига. Валдемар Антон (44’) и Серу Гираси (68’дузпа, 69’) бяха точни за “жълто-черните”, а Юлиан Нойхаус (45+4, 48’) се разписа за гостите. Гираси пропусна още една дузпа в 85-ата минута и отново демонстрира своята несигурност от бялата точка, като е отбелязал едва веднъж и е пропуснал цели два пъти от бялата точка през тази кампания.

В първия половин час на двубоя играчите на Роберт Ковач държаха инициативата в двубоя, но гостите показаха ясно, че нямат намерение да се предадат без да окажат сериозна съпротива и на няколко пъти проведоха опасни атаки на скорост. Шлотербек направи сериозен пропуск пред вратата на Хайденхайм, а само няколко минути след това Патрик Майнка успя да отбележи в мрежата на Грегор Кобел, но реферът се намеси и отмени попадението за нарушение срещу вратаря.

След половин час Валдемар Антон падна в наказателното поле и домакините моментално поискаха дузпа, но съдията подмина претенциите им. Драмата в срещата стартира в края на първата част, когато Валдемар Антон успя да реализира след статично положение в мрежата на Хайденхайм след сериозна грешка на вратаря на гостите. Футболистите на Франк Шмит реагираха мигновено и в рамките на няколко минути пропуснаха добра възможност, а секунди след това стигнаха до равенство след хубав гол на Нойхаус, който успя почти от легнало положение да се разпише.

Шокът за възпитаниците на Ковач дойде в началото на втората част, когато Юлиан Нойхаус нанесе великолепен удар от дъгата и матира Кобел за втори път. Последваха силни минути за домакините, но контраатаките на гостите не бяха никак безопасни. Все пак се стигна до дузпа в полза на Борусия Дортмунд в 68-ата минута след намеса на ВАР. Серу Гираси застана зад топката и успя да изравни, но изпълнението му не бе никак сигурно, а стражът Диант Рамай докосна топката. “Жълто-черните” нанесоха своя удар веднага след подновяването на играта, когато още неориентираните момчета на Шмит допуснаха пълен обрат, след ново светкавично попадение на Гираси.

Събитията на терена сякаш се успокоиха в следващите минути, а статуквото говореше по-скоро за очакван край на двубоя. В 85-ата минута отново Гираси бе фаулиран в наказателното поле и последва нов сигнал за дузпа в полза на домакините. Зад топката отново застана острието от Гвинея в търсене на хеттрик. Той обаче не успя да уцели рамката на вратата и по този начин пропусна втора дузпа от три изпълнени през сезона. В добавеното време играчите в синьо бяха изключително близо до това да стигнат поне до точката в срещата, правейки поредица от много сериозни пропуски.

С този успех Борусия Дортмунд се възползва от вчерашния провал на Байерн (Мюнхен) и се доближи на шест точки. От своя страна Хайденхайм продължава да е на дъното в подреждането на Бундеслигата, като се намира на шест пункта от спасителното 15-о място, което в момента се заема от Вердер (Бремен).

Снимки: Gettyimages