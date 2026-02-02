Руфи се е борил с лична трагедия и контузия преди победата на UFC 325

Маурисио Руфи е водил няколко битки преди дори да влезе в клетката на UFC 325.

Бразилецът разкри, че му се е наложило да преодолее значителна лична трагедия и физически проблеми преди двубоя в събота. Руфи победи Физиев с нокаут във втория рунд, но след мача спомена, че брат му наскоро се е самоубил.

Той предостави по-подробна хронология на събитията в разговор със служители на UFC зад кулисите.

„Преди няколко дни брат ми почина, така че бях много емоционален“, каза Руфи чрез преводач от португалски. „Преди няколко седмици се разболях от грип, а днес сутринта имах толкова силни болки в гърба, че почти не можех да се движа, не можех да ходя. Знам, че Бог ми помогна днес, така че съм супер, супер щастлив.“

Дори и след победата, Руфи е далеч от стопроцентовото си състояние и показа нещо, което изглежда като нова контузия след битката.

„Мисля, че си счупих ръката, но въпреки това съм щастлив“, каза Руфи с ръка в превръзка. „Трябва да направя рентгенова снимка, но съм щастлив, че спечелих този мач, така че всичко е наред.“

Руфи също така използва времето си в интервюто след мача, за да отправи призив за възможността на живота си на предстоящото събитие на UFC в Белия дом. Все още няма официално обявени бойци за галавечерта на 14 юни, така че Руфи се надява да си осигури място, в идеалния случай срещу някое от по-известните имена в организацията.

„Хънтър, Дейна Уайт, какво мислите да ме включите в събитието в Белия дом?“, попита Руфи (превод от португалски чрез Гилерме Круз от MMA Fighting). „Може да ме изправите срещу Пади Пимблет, може да ме изправите срещу Конър Макгрегър. Сигурен съм, че аз и Конър Макгрегър ще направим по-голямо шоу от Майкъл Чандлър и Конър Макгрегър.“

Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

„Ще работим с UFC, но разбира се, искам да се бия в Белия дом“, добави Руфи в интервюто си зад кулисите. „Може би с Пади Пимблет или може би с Конър. Видях нещо, че Конър е казал, че е готов да се бие с мен, а след това с Майкъл Чандлър. Но да, аз съм с UFC, каквото решат момчетата, това ще направя.“

Без значение кой е на разположение, Руфи вярва, че е в най-добрия интерес на UFC да го включат, тъй като е уверен, че може да предложи атрактивно за феновете представяне в Белия дом.

„Тринадесет битки, дванадесет нокаута – феновете искат да гледат страйкъри като мен“, заяви Руфи на пресконференцията след събитието. „Така че, да, трябва да бъда там.“