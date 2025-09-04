Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

Маурисио Руфи смята, че е само на няколко добри победи от желания мач за титлата на UFC в лека категория срещу Илия Топурия.

Руфи (12-1 MMA, 3-0 UFC) се изправя срещу Беноа Сен Дени (14-3 MMA, 6-3 UFC) в подглавния двубой от лека категория на събитието UFC Fight Night 258, което ще се проведе в събота в „Accor Arena“ в Париж.

Руфи има само три битки в UFC, сред които и нокаут, който е претендент за „Нокаут на годината“, срещу Кинг Грийн на UFC 313. Въпреки това, ако продължи да прави зрелищни представяния като това, бразилецът вижда как ще прескочи множество претенденти.

„Това е битка, която наистина бих искал“, заяви Руфи пред репортери по повод евентуален сблъсък с Топурия по време на медийния ден на UFC Fight Night 258 в сряда. „Изпитвам голямо уважение към Топурия както в клетката, така и извън нея. Той е семеен човек, винаги е със съпругата си, добро момче е, бие се добре. Така че, да, това е битка, която наистина бих искал.“

„Наистина усещам, че доброто представяне може да те отведе далеч в UFC. Смятам, че ранглистата не означава много. Виждате бойци, които идват и се бият с някой от топ 10, както е в случая с „Питбул“ (Фрейре) тази седмица, или пък се бият за титлата много бързо. Така че, вярвам, че едно силно представяне може да ме изстреля по-бързо нагоре, а феновете искат да гледат Маурисио Руфи срещу Илия Топурия.“

„И не мисля, че боец, който те държи в клинч 25 минути, трябва да бъде считан за най-добрия в света. Имаме бойци като Топурия, които могат да играят джиу-джицу, борба, нокаутират съперници. Андерсън Силва, Джон Джоунс – всички те са правили страхотно шоу и не мисля, че феновете заслужават да гледат как някой бива държан 25 минути. Имам една поговорка: „Тренирай самбо, ако искаш да правиш скучни битки“.“

Sportal.bg ще отразява основната бойна гала на UFC Париж. Битките започват в 22:00 часа българско време. Ето кои са дуелите:



Насурдин Имавов - Кайо Боральо



Беноа Сен Дени - Маурисио Руфи



Мейсън Джоунс - Боладжи Оки



Модестас Букаускас - Пол Крейг



Алекс Сола - Райс Маккий



Патрисио Фрейде - Лозен Кейта