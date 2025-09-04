Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

  • 4 сеп 2025 | 17:21
  • 266
  • 0

Маурисио Руфи смята, че е само на няколко добри победи от желания мач за титлата на UFC в лека категория срещу Илия Топурия.

Руфи (12-1 MMA, 3-0 UFC) се изправя срещу Беноа Сен Дени (14-3 MMA, 6-3 UFC) в подглавния двубой от лека категория на събитието UFC Fight Night 258, което ще се проведе в събота в „Accor Arena“ в Париж.

Руфи има само три битки в UFC, сред които и нокаут, който е претендент за „Нокаут на годината“, срещу Кинг Грийн на UFC 313. Въпреки това, ако продължи да прави зрелищни представяния като това, бразилецът вижда как ще прескочи множество претенденти.

„Това е битка, която наистина бих искал“, заяви Руфи пред репортери по повод евентуален сблъсък с Топурия по време на медийния ден на UFC Fight Night 258 в сряда. „Изпитвам голямо уважение към Топурия както в клетката, така и извън нея. Той е семеен човек, винаги е със съпругата си, добро момче е, бие се добре. Така че, да, това е битка, която наистина бих искал.“

„Наистина усещам, че доброто представяне може да те отведе далеч в UFC. Смятам, че ранглистата не означава много. Виждате бойци, които идват и се бият с някой от топ 10, както е в случая с „Питбул“ (Фрейре) тази седмица, или пък се бият за титлата много бързо. Така че, вярвам, че едно силно представяне може да ме изстреля по-бързо нагоре, а феновете искат да гледат Маурисио Руфи срещу Илия Топурия.“

„И не мисля, че боец, който те държи в клинч 25 минути, трябва да бъде считан за най-добрия в света. Имаме бойци като Топурия, които могат да играят джиу-джицу, борба, нокаутират съперници. Андерсън Силва, Джон Джоунс – всички те са правили страхотно шоу и не мисля, че феновете заслужават да гледат как някой бива държан 25 минути. Имам една поговорка: „Тренирай самбо, ако искаш да правиш скучни битки“.“

Sportal.bg ще отразява основната бойна гала на UFC Париж. Битките започват в 22:00 часа българско време. Ето кои са дуелите:

Насурдин Имавов - Кайо Боральо

Беноа Сен Дени - Маурисио Руфи

Мейсън Джоунс - Боладжи Оки

Модестас Букаускас - Пол Крейг

Алекс Сола - Райс Маккий

Патрисио Фрейде - Лозен Кейта

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

  • 4 сеп 2025 | 14:26
  • 870
  • 0
Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

  • 4 сеп 2025 | 13:54
  • 378
  • 0
35 години по-късно Рой Джоунс получи олимпийското си злато

35 години по-късно Рой Джоунс получи олимпийското си злато

  • 4 сеп 2025 | 13:35
  • 816
  • 2
Андерсън Силва ще получи 10 милиона долара от споразумение с UFC

Андерсън Силва ще получи 10 милиона долара от споразумение с UFC

  • 4 сеп 2025 | 12:47
  • 702
  • 0
Макгрегър с апел към ирландците преди президентските избори

Макгрегър с апел към ирландците преди президентските избори

  • 4 сеп 2025 | 12:42
  • 721
  • 1
Алекс Перейра призна, че e излъгал феновете си

Алекс Перейра призна, че e излъгал феновете си

  • 4 сеп 2025 | 12:18
  • 605
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 9398
  • 22
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 47088
  • 127
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 11770
  • 2
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 35189
  • 90
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 20536
  • 10
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 7653
  • 1