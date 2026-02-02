Сърбия вика звездата на Лудогорец

Звездата на Лудогорец Петър Станич ще получи повиквателна за националния отбор на Сърбия, пише "Тема Спорт". 24-годишният халф ще може да направи официалния си дебют за представителния тим на родината си през март.

Той има три мача за младежката селекция. Полузащитникът на разградчани попада в плановете на селекционера Велко Паунович за турнето в Катар. На 26-и и 30-и Сърбия ще изиграе приятелски срещи с участниците на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико - Катар и Саудитска Арабия. По същото време България ще мери сили с два отбора измежду Индонезия, Сейнт Китс и Невис и Коморските острови в турнир на ФИФА.

Преди да облече зелената фланелка Станич носи екипите на Динамо (Панчело) и Железничар (Панчево) в родния си град, а след това преминава през местния гранд Цървена Звезда, за който има 16 участия с 1 гол и 2 асистенции. Следват период под наем в Спартак (Суботица) и трансфер в Бачка (Топола), за да може сега в Разград плеймейкърът да докаже на Звезда, че не е бил достатъчно оценен.