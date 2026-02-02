Популярни
Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
Сърбия вика звездата на Лудогорец

  • 2 фев 2026 | 09:44
  • 2721
  • 0

Звездата на Лудогорец Петър Станич ще получи повиквателна за националния отбор на Сърбия, пише "Тема Спорт". 24-годишният халф ще може да направи официалния си дебют за представителния тим на родината си през март.

Той има три мача за младежката селекция. Полузащитникът на разградчани попада в плановете на селекционера Велко Паунович за турнето в Катар. На 26-и и 30-и Сърбия ще изиграе приятелски срещи с участниците на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико - Катар и Саудитска Арабия. По същото време България ще мери сили с два отбора измежду Индонезия, Сейнт Китс и Невис и Коморските острови в турнир на ФИФА.

Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец
Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

Преди да облече зелената фланелка Станич носи екипите на Динамо (Панчело) и Железничар (Панчево) в родния си град, а след това преминава през местния гранд Цървена Звезда, за който има 16 участия с 1 гол и 2 асистенции. Следват период под наем в Спартак (Суботица) и трансфер в Бачка (Топола), за да може сега в Разград плеймейкърът да докаже на Звезда, че не е бил достатъчно оценен.

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

• 2 фев 2026 | 07:30

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 13873
  • 30
Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

• 2 фев 2026 | 01:55

  • 2 фев 2026 | 01:55
  • 1393
  • 0
Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

• 2 фев 2026 | 01:36

  • 2 фев 2026 | 01:36
  • 1610
  • 0
Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

• 2 фев 2026 | 00:32

  • 2 фев 2026 | 00:32
  • 2930
  • 1
Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

• 1 фев 2026 | 23:24

  • 1 фев 2026 | 23:24
  • 2730
  • 0
Отборът на Боруков стигна до ценна точка с 9 човека

• 1 фев 2026 | 22:22

  • 1 фев 2026 | 22:22
  • 1957
  • 0
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

• 2 фев 2026 | 09:55

  • 2 фев 2026 | 09:55
  • 15815
  • 4
Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец

Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец

  • 2 фев 2026 | 10:09
  • 1698
  • 1
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

• 2 фев 2026 | 09:18

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 6943
  • 4
Венци Стефанов говори преди старта на пролетния полусезон - очаквайте на живо!

• 2 фев 2026 | 10:19

  • 2 фев 2026 | 10:19
  • 629
  • 1
Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

• 2 фев 2026 | 03:49

  • 2 фев 2026 | 03:49
  • 38075
  • 19
Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

  • 2 фев 2026 | 07:30
  • 13873
  • 30