Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

Реал Мадрид ще посрещне Райо Валекано в мач от испанската Ла Лига на 1 февруари 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Сантиаго Бернабеу" с начален час 15:00. Това е важен мач за двата отбора, които се намират в различни части на класирането в испанското първенство. Срещата се очаква да бъде интересна, предвид историята между двата тима.

Реал Мадрид заема второто място в Ла Лига с 51 точки след изиграни 21 мача, като "белите" имат впечатляваща голова разлика от 45 вкарани и 17 допуснати гола. От друга страна, Райо Валекано се намира в долната част на таблицата на 16-та позиция с 22 точки от същия брой мачове. "Пчеличките" имат скромни 17 отбелязани гола и 28 допуснати. Това обаче е своеобразно мадридско дерби и много често в такива мачове се стига до изненадващи резултати.

Реал Мадрид идва след изненадваща загуба с 2:4 от Бенфика в Шампионската лига на 28 януари 2026 г. Преди това "белите" записаха две последователни победи в Ла Лига - срещу Виляреал (2:0) на 24 януари и срещу Леванте (2:0) на 17 януари. Впечатляваща беше и победата им с 6:1 срещу Монако в Шампионската лига на 20 януари. Единствената друга загуба в последните пет мача дойде от Албасете (2:3) в Купата на краля на 14 януари.

Райо Валекано е в лоша форма с три последователни загуби - от Осасуна (1:3) в Ла Лига на 24 януари, от Селта (0:3) на 18 януари и от Алавес (0:2) в Купата на краля на 14 януари. Единствените им победи в последно време са срещу Майорка (2:1) в Ла Лига на 11 януари и срещу Гранада (3:1) в Купата на краля на 6 януари.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава интересна тенденция - три равенства и една победа за Реал Мадрид. Последната среща завърши 0:0 на 9 ноември 2025 г. в Ла Лига, когато Райо Валекано беше домакин. Преди това, на 9 март 2025 г., Реал Мадрид победи с 2:1 на "Сантиаго Бернабеу". Особено зрелищен беше мачът на 14 декември 2024 г., когато двата отбора завършиха 3:3. Предишните две срещи също завършиха без победител - 1:1 на 18 февруари 2024 г. и 0:0 на 5 ноември 2023 г. Интересно е, че в последните пет мача Реал Мадрид е отбелязал само 5 гола срещу Райо Валекано, което показва, че "мълниите" често успяват да затруднят офанзивата на "кралския клуб".

Алваро Арбелоа не може да използва в този мач контузените Трент Александър Арнолд, Ферлан Менди и Едер Милитао. Добрата новина е завръщането на Орелиен Чуамени, който изтърпя своето наказание в предишния кръг.

Райо пък ще е без Абдул Мумин, Андрей Рациу, а Иван Балиу ще е под въпрос до последния момент. На линия ще бъде и новото попълнение Илиас Ахомаш.