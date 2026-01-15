Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

Нотингам Форест е готов да прекрати предсрочно договора за наем със защитника на Арсенал Олександър Зинченко. Това съобщи журналистът Сами Мокбел в социалната мрежа X.
Според източника, споразумението не включва механизъм за предсрочно прекратяване на трансфера, така че отговорността за разрешаването на този въпрос е на Форест. Отбелязва се, че “артилеристите” вече са информирани за решението на клуба от града на Робин Худ.
През сезон 2025/2026 Зинченко изигра 10 мача на клубно ниво във всички турнири, без да се разпише. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 15 млн евро. Наемът му бе планиран да продължи до края на текущия сезон, когато изтича и договорът му с „топчиите“.