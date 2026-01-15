Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

  • 15 яну 2026 | 04:59
  • 190
  • 0
Форест обмисля да се раздели със Зинченко предсрочно

Нотингам Форест е готов да прекрати предсрочно договора за наем със защитника на Арсенал Олександър Зинченко. Това съобщи журналистът Сами Мокбел в социалната мрежа X.

Според източника, споразумението не включва механизъм за предсрочно прекратяване на трансфера, така че отговорността за разрешаването на този въпрос е на Форест. Отбелязва се, че “артилеристите” вече са информирани за решението на клуба от града на Робин Худ.

През сезон 2025/2026 Зинченко изигра 10 мача на клубно ниво във всички турнири, без да се разпише. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 15 млн евро. Наемът му бе планиран да продължи до края на текущия сезон, когато изтича и договорът му с „топчиите“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

Специалния катастрофира на още един фронт в Португалия, падна от Порто за Купата

  • 15 яну 2026 | 01:48
  • 2079
  • 1
Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

  • 15 яну 2026 | 00:50
  • 5809
  • 1
Алавес елиминира Райо Валекано

Алавес елиминира Райо Валекано

  • 15 яну 2026 | 00:37
  • 745
  • 0
Чими Авила напомни за себе си и класира Бетис на 1/4-финалите

Чими Авила напомни за себе си и класира Бетис на 1/4-финалите

  • 15 яну 2026 | 00:21
  • 606
  • 0
Хофенхайм се разправи с Гладбах само за едно полувреме, Крамарич блесна с хеттрик и паметно постижение

Хофенхайм се разправи с Гладбах само за едно полувреме, Крамарич блесна с хеттрик и паметно постижение

  • 15 яну 2026 | 00:04
  • 680
  • 0
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

  • 14 яну 2026 | 23:58
  • 20842
  • 57
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 21:56
  • 18834
  • 102
ЦСКА стартира със загуба от поляци

ЦСКА стартира със загуба от поляци

  • 14 яну 2026 | 18:15
  • 66639
  • 330
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 29297
  • 305
Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

Арсенал е по-близо до финала, но Гарначо запази надеждите на Челси след зрелищно дерби

  • 14 яну 2026 | 23:58
  • 20842
  • 57
Официално: Левски продаде нападател

Официално: Левски продаде нападател

  • 14 яну 2026 | 20:58
  • 23874
  • 32
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 37300
  • 23