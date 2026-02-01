Луукман идва, но Атлетико Мадрид ще вземе още един нападател

След като си осигури услугите на Адемола Луукман за 35+5 милиона евро, което е и голямата инвестиция на клуба през този зимен трансферен прозорец, Атлетико Мадрид финализира привличането на още един нападател. Става дума за бразилеца Маркос Леонардо от Ал-Хилал. Както “Марка” съобщи още в петък, 22-годишният футболист ще се присъедини към „дюшекчиите“ под наем до юни, като в споразумението ще бъде включена опция за закупуване на стойност около 40 милиона евро.

Леонардо е юноша на Сантос, а Ал-Хилал го взе от Бенфика срещу 40 млн. евро преди две години. С екипа на клуба от Саудитска Арабия той има 43 гола в 67 мача.

Тази сделка променя плановете на Диего Симеоне, който по принцип планираше искаше и халф. Намирането на нов полузащитник беше основен приоритет през януари, за да се запълни празнината, оставена от напускането на Конър Галахър. Отказът на Леон Горетцка преди няколко дни обаче промени плановете на директора Матеу Алемани и в момента сделката за Маркос Леонардо поставя под въпрос възможността за подсилване на тази позиция. Въпреки че Алемани продължава да проучва пазара и ще опитва до последния момент, търсейки предимно играчи под наем, не е изключено с привличането на бразилеца трансферният прозорец за Атлетико да приключи.

Маркос Леонардо се превърна в опция в последния момент, по която се започна работа в петък, предвид трудностите при намирането на подходящ полузащитник. Дотогава основната цел на Алемани за атаката беше Хосе Мануел „Ел Флако“ Лопес, 24-годишен аржентински нападател от Палмейрас, но бразилският клуб категорично отказа да се раздели с него. Преди да се насочи към Маркос Леонардо, беше проучен и вариантът за Джон Дюран от Фенербахче.

Така възможността за привличане на халф зависи изцяло от появата на изгодна пазарна възможност, която не изисква сериозни финансови инвестиции. Преди дни беше обсъждан вариант за наем на Фратези, полузащитник на Интер, който беше близо до трансфер в Нотингам Форест, но тази операция беше спряна в последните часове.

Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"