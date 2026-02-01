Преслав Петков и Соренто спечелиха "българското" дерби срещу Мачерата в А2

Националът Преслав Петков и неговият Ромео (Соренто) постигнаха 8-а победа в италианската Серия А2. Петков и съотборниците му биха категорично като домакини Банка Мачерата Физиомед МК, с националите Денис Карягин и Руси Желев в състава, с 3:0 (25:22, 25:18, 25:22) в среща от 17-ия кръг на шампионата.

Така двата тима се изравниха с по 24 точки във временното класиране. Тимът на Карягин и Желев е на 7-о място с 9 победи и 8 загуби, а Соренто е 8-и с 8 победи и 9 загуби. В следващия 18-и кръг Петков и компания са гости на слабака Порто Виро, докато Мачерата приема лидера в подреждането Прата ди Порденоне.

Преслав Петков изигра нов отличен мач за своя тим и реализира 9 точки (5 блока! и 57% ефективност в атака - +8) за успеха.

Най-полезни за Соренто станаха Висенте Парагире (1 блок, 82% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +8) и Андреа Балди (1 ас и 58% ефективност в атака - +9) с по 15 точки за победата.

Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

От друга страна Денис Карягин (1 ас, 31% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +1) и Руси Желев (1 ас, 29% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +2) играха цял мач за Мачерата и завършиха с по скромните 6 точки.

Най-резултатен за гостите пък бе Марко Новело с 14 точки (1 ас и 52% ефективност в атака - +6).