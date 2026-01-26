Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

  • 26 яну 2026 | 11:55
  • 222
  • 0
Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха 9-а победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед. Воденият от Романо Джанини отбор надигра Абба Пинето с 3:0 (25:23, 25:23, 25:17) в мач от 16-и кръг.

Денис Карягин се отчете с 15 точки (2 аса, 2 блока, 46% ефективност в атака, 17% перфектно и 25% позитивно посрещане - +8).

Руси Желев завърши с 10 точки (3 аса, 1 блок, 50% ефективност в атака, 27% перфектно и 38% позитивно посрещане - +2).

Бара Фол записа 11 точки (2 аса, 5 блокади).

За съперника Паоло Луиджи ди Силвестре записа 13 точки (1 блокада).

Мачерата е на седмата позиция в таблицата с 24 точки (9 победи, 7 загуби). Абба Пинето е на втора позиция с 34 точки (12 победи, 4 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Ромео (Соренто) с национала Преслав Петков.

