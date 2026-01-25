Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

  • 25 яну 2026 | 19:34
  • 7504
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха нова тежка загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей отстъпиха като гости на Алианц (Милано) с 1:3 (17:25, 36:38, 25:12, 21:25) в един от най-интересните мачове от 18-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред над 3000 зрители в зала "Пала Лидо".

Въпреки поражението, Лубе остава на 6-о място във временното класиране с 10 победи, 8 загуби и 31 точки. В следващия 19-и кръг Николов и компания са отново гости, но на коравия тим на Верона. Дербито е в неделя (1 февруари) от 19,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра пореден страхотен мач за Лубе и заби 30 точки (5 аса!, 4 блока, 60% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +12).

Матиа Ботоло добави още 16 точки (1 блок, 3 аса, 44% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Милано Ферре Регерс реализира 25 точки (2 аса и 59% ефективност в атака - +8), а Франческо Речине завърши с 11 точки за победата.

АЛИАНЦ (МИЛАНО) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:1 (25:17, 38:36, 12:25, 25:21)

МИЛАНО: Фернандо Крелинг 4, Ферре Регерс 25, Франческо Речине 11, Томазо Икино 6, Габриеле Ди Мартино 9, Едоардо Канески 8 - Дамяно Катания-либеро (Неманя Машулович, Леонардо Барбанти 1, Вейка Линдквист 1, Карен Масаджеди)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 11, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 30, Матиа Ботоло 16, Вуут Д'Хеер 1, Джовани Гарджуло 7 - Фабио Балазо-либеро (Марко Подрасчанин 2, Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 1, Ноа Дуфлос-Роси 2, Дави Тенорио)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

