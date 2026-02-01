Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: В края се уморихме

  • 1 фев 2026 | 16:56
Старши треньорът на Миньор 2015 Ивица Вукотич заяви пред Sportal.bg, че умората на играчите му в края на мача с Черно море Тича е изиграла решаваща роля за рухването на перничани в последната четвърт и загубата със 72:91 от "моряците".

"На 33-тата, 34-тата минута явно се изморихме. Със седем човека, които играха по 33 минути... Моите момчета показаха, че са готови за здрава битка и това е пътят. Така трябва да играем във всеки мач. Без да ревем кой не играе, кой е контузен. Ако даваш 100%, всичко може да се случи на терена. Ако вярваш в победата, ще имаш по-големи шансове да биеш", каза сръбският специалист след края на двубоя в зала "Борис Гюдеров".

Той коментира и отсъствието на възстановяващите се от контузии звезди на тима Игор Кесар и Алекс Уандие. "Двамата ни носят по 35 точки средно на мач заедно. Но не става дума само за точките - те са важни за защитата, за ротацията", каза Вукотич.

Цялото интервю със сръбския специалист можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg

