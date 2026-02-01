Васил Евтимов пред Sportal.bg: Започнахме да си подаваме топката и мачът приключи за 3-4 минути

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов заяви пред Sportal.bg, че в последната четвърт играчите му са започнали да си подават топката и да играят отборен баскетбол, което е било в основата на победата над Миньор 2015 в Перник днес. Варненци надиграха съперника си с 91:72, но изоставаха с три точки преди заключителните 10 минути.

"Започнахме да си подаваме топката, да играем отборен баскетбол. И както видяхте, за три или четири минути мачът приключи. Когато играем по този начин, аз няма как да не съм доволен. Но не съм доволен от начина, по който играхме в първите 30 минути. Нямахме достатъчно асистенции, всеки държеше топката повече отколкото беше необходимо, видяхте, нямахме първите три части добра успеваемост от тройката, нямахме добър ден. На полувремето, ако не се лъжа, бахме 2 от 15 от тройката. Обаче им казах да продължават да стрелят. За нито един момент не съм казвал или показвал на моите момчета, че им нямам доверие когато те стрелят. И вие видяхте - последната част стреляме 7 от 8 от тройката и приключваме мача с 9 тройки. Когато си подаваме топката, винаги някой ще бъде сам. Но просто днес стрелбите отвън не ни влизаха в първите три части, въпреки че имахме много отворени стрелби. Но това е баскетболът, видяхте, срещу Балкан вкарахме 16 тройки, имахме голям ден от тройката, а днес мачът не започна така, в първите 30 минути просто нямахме ден, това е.

Борбите няма какво да ги коментирам - тотална доминация. Очаквах това, все пак техният център липсваше. 18-те борби в нападение, които сме взели, също много ме радват - значи сме агресивни и за втори пореден мач се борим много добре в нападение", сподели Биг Вас.

