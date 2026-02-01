Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Николай Стоянов посочи пред Sportal.bg с какво варненци са пречупили Миньор

Николай Стоянов посочи пред Sportal.bg с какво варненци са пречупили Миньор

  • 1 фев 2026 | 16:06
  • 1118
  • 0

Капитанът на Черно море Тича Николай Стоянов сподели пред Sportal.bg, че добрата игра в защита и ефективността след откраднатите топки са били в основата на изкованата едва в последната четвърт победа срещу Миньор 2015 в Перник.

"В последната четвърт направихме нещо, за което говорихме още в началото. Те имат липсващи играчи, които са в основата на техните добри резултати до момента. Играха по-освободено психически, но няма как да се оправдаем с това нещо. Не успяхме да се възползваме от нашите предимства на контраатака в първите три части. В четвъртата част, когато направихме добри защити, успяхме да се възползваме да завършим с кош след откраднатите топки, направихме разлика, взехме самочувствие и мисля, че там пречупихме отбора на Миньор.

Берое също показва много добра игра в тяхната зала. Това е гостуване, което за нас се явява разковниче за ситуацията, в която сме в момента в класирането за позицията, за която се борим да имаме. Със сигурност ще бъде трудно, резултатите, които постигат в тяхната зала са много добри, победиха някои стойностни отбори, така че със сигурност ще бъде труден мач, също като днес, също като предишните ни гостувания", коментира Стоянов.

Цялото интервю с капитана на Черно море Тича можете да изгледате във видеото по-долу.

