  3. Ламонт Уест пред Sportal.bg: Спечелихме с 8 минути добър баскетбол

Ламонт Уест пред Sportal.bg: Спечелихме с 8 минути добър баскетбол

  • 1 фев 2026 | 16:11
Един от най-добрите за Черно море Тича при победата над Миньор 2015 в Перник днес Ламонт Уест коментира пред Sportal.bg срещата в зала "Борис Гюдеров", както и очакванията си за предстоящия двубой с Берое в Стара Загора.

- Поздравления за победата. Твоят коментар за мача?

- Започнахме малко бавно. Играхме 32 минути лош баскетбол, но накрая направихме добри 8 минути и сме късметлии, че спечелихме.

- Следващият ви мач е в Стара Загора срещу Берое. Твоите очаквания, може би ще е тежък двубой?

- Зная, че имат нови играчи. Зная, че играят здраво. Просто трябва да се представим по-добре.

- Какво мислиш за жребия за Купата? Твоят отбор ще играе срещу Миньор. Добър противник за 1/4-финалите ли е?

- Добър първи мач в турнира, но те няма да ни се дадат лесно. Просто трябва да играем нашата игра и ще спечелим.

