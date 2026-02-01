Ламонт Уест пред Sportal.bg: Спечелихме с 8 минути добър баскетбол

Един от най-добрите за Черно море Тича при победата над Миньор 2015 в Перник днес Ламонт Уест коментира пред Sportal.bg срещата в зала "Борис Гюдеров", както и очакванията си за предстоящия двубой с Берое в Стара Загора.
- Поздравления за победата. Твоят коментар за мача?
- Започнахме малко бавно. Играхме 32 минути лош баскетбол, но накрая направихме добри 8 минути и сме късметлии, че спечелихме.
- Следващият ви мач е в Стара Загора срещу Берое. Твоите очаквания, може би ще е тежък двубой?
- Зная, че имат нови играчи. Зная, че играят здраво. Просто трябва да се представим по-добре.
- Какво мислиш за жребия за Купата? Твоят отбор ще играе срещу Миньор. Добър противник за 1/4-финалите ли е?
- Добър първи мач в турнира, но те няма да ни се дадат лесно. Просто трябва да играем нашата игра и ще спечелим.