Станимир Стоилов ще решава проблемите на Гьозтепе по време на паузата

Турският елитен Гьозтепе (Измир) ще се опита да използва максимално паузата за мачове на националните отбори, която за тях вече тече. Българският старши треньор на тима Станимир Стоилов използва липсата на шампионатни мачове, за да подготви играчите си за решаващите кръгове през април и май. След решението на опитния треньор, "жълто-червеният" отбор ще проведе тренировъчен лагер в базата си „Аднан Сувари“, съобщи haberekspres.com.tr.

По време на тренировъчния лагер основната цел е да се върне физическото ниво на отбора от най-добрите му дни, а Стоилов ще заложи именно на този тип работа, осигурявайки по-силен финален период. Беше заявено също, че опитният спец ще проведе индивидуални срещи с играчи, които се намират в спад във формата и ще обърне внимание на тези, които дълго време не могат да влязат в ритъм.

След като загубиха 14 точки в последните си 6 мача от първенството (4 равенства и 2 загуби), играчите на Стоилов изостанаха в стремежа си да преследват европейските квоти. Въпреки това, Гьозтепе, който в момента е на 6-то място с 43 точки, остава в борбата и в първия мач след паузата на 5-и април ще гостува на Генчлербирлиги в Анкара.

Друг проблем, който Стоилов ще се опита да реши, е лошата концентрация в защитата. И докато в началото на сезона Гьозтепе беше не само с най-добрата защита в Турция, но и в цяла Европа, то в последните четири мача допуснаха осем попадения, от които четири при гостуването на Башакшехир (Истанбул).

„Загубени топки от нас се превърнаха в голове в нашата врата. Трябва да бъдем по-внимателни. Срещу Аланияспор по този показател не бяхме лоши, но ще се стремим да ставаме още по-добри“, казва Стоилов по тази тема, цитиран от сайта sporx.com.

За българския треньор има още една добра новина. Един от хората, които възвръщат доверието си, е централния бранител Малком Бокеле. Той беше изваден от състава за мача с Еюпспор, но вече тренира така, както треньорът му иска.

Снимки: Imago