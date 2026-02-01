Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Анже
  3. Анже надви аутсайдера в Лига 1 в дебюта на Коялипу

Анже надви аутсайдера в Лига 1 в дебюта на Коялипу

  • 1 фев 2026 | 22:38
  • 657
  • 0
Анже надви аутсайдера в Лига 1 в дебюта на Коялипу

Луи Мутон отбеляза втория си гол за сезона и Анже спечели с 1:0 срещу Метц, който остана на дъното в класирането на Лига 1 след 20-ия кръг. "Черно-белите" пък заеха еднолично 11-тото място с 26 точки, една по-малко от Монако.

Дебют за Анже направи бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу, който пристигна в тима от Леванте. Той се появи като резерва в средата на второто полувреме.

Коялипу се завърна във Франция
Коялипу се завърна във Франция

Метц остана с човек по-малко на терена още в деветата минута, когато Жан-Филип Гбамен бе изгонен с директен червен картон, а това улесни значително домакините. В 25-ата минута Мутон се възползва от добър пас на Карленс Аркус в наказателното поле и отбеляза победното попадение. 

Анже завърши мача със седем точни удара, но не успя да вкара повече голове. 

Ница преодоля пасив от два гола и стигна до равенство 2:2 срещу Брест в друг мач днес Али Абди и Ели Уаи бяха точни през второто полувреме за "орлите", а за гостите през първата част вкараха Ромен Дел Кастильо и Камори Думбия. Така двата отбора останаха 12-ти и 13-ти зад Анже

Тулуза и предпоследният Оксер също разделиха точките след равенство 0:0.

Снимки: Imago

