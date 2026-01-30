Коялипу се завърна във Франция

Бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу официално подписа с Анже и се завръща във френския елит. Централноафриканецът премина през Ла Лига за шест месеца, след като вече има опит във Франция с Ланс.



Един от първите, честитили трансфера му, бе новото попълнение на ЦСКА Исак Соле, сънародник на Коялипу.

Angers SCO se réjouit d'annoncer l'arrivée de Goduine Koyalipou ✍️



L'attaquant centrafricain est prêté par le @RCLens jusqu'à la fin de la saison.



Bienvenue Goduine 🖤🤍 — Angers SCO (@AngersSCO) January 29, 2026

Роден през 2000 г. в Банги, Коялипу започва кариерата си в академията на Ниор, дебютира професионално през 2017 г. и за Ниор изиграва 61 мача със 7 гола и 8 асистенции.



През 2021 г. преминава в швейцарския Лозана, а след това играе под наем във френския Авранш, където за 18 мача вкарва 13 гола.

След успешен престой в белгийския Беверен, Коялипу се присъединява към ЦСКА през 2024 г. и става голмайстор с 14 попадения в 16 мача. Това му осигурява трансфер в Ланс през януари 2025 г., където за шест месеца вкарва 4 гола в 15 мача.



Лятото същата година е преотстъпен в Леванте (Ла Лига), а след 14 мача и 2 гола се присъединява към Анже.