Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Анже
  3. Коялипу се завърна във Франция

Коялипу се завърна във Франция

  • 30 яну 2026 | 02:16
  • 1040
  • 0
Коялипу се завърна във Франция

Бившият нападател на ЦСКА Годуин Коялипу официално подписа с Анже и се завръща във френския елит. Централноафриканецът премина през Ла Лига за шест месеца, след като вече има опит във Франция с Ланс.

Един от първите, честитили трансфера му, бе новото попълнение на ЦСКА Исак Соле, сънародник на Коялипу.

Роден през 2000 г. в Банги, Коялипу започва кариерата си в академията на Ниор, дебютира професионално през 2017 г. и за Ниор изиграва 61 мача със 7 гола и 8 асистенции.

През 2021 г. преминава в швейцарския Лозана, а след това играе под наем във френския Авранш, където за 18 мача вкарва 13 гола.

След успешен престой в белгийския Беверен, Коялипу се присъединява към ЦСКА през 2024 г. и става голмайстор с 14 попадения в 16 мача. Това му осигурява трансфер в Ланс през януари 2025 г., където за шест месеца вкарва 4 гола в 15 мача.

Лятото същата година е преотстъпен в Леванте (Ла Лига), а след 14 мача и 2 гола се присъединява към Анже.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ФКСБ и Фенербахче не излъчиха победител в престрелката помежду си

ФКСБ и Фенербахче не излъчиха победител в престрелката помежду си

  • 30 яну 2026 | 01:32
  • 326
  • 0
Генк обърна отпадналия Малмьо, но остана на косъм от топ 8

Генк обърна отпадналия Малмьо, но остана на косъм от топ 8

  • 30 яну 2026 | 01:17
  • 243
  • 0
Загуба в Австрия не се оказа фатална за Бран

Загуба в Австрия не се оказа фатална за Бран

  • 30 яну 2026 | 01:17
  • 235
  • 0
Брага се класира за осминафиналите

Брага се класира за осминафиналите

  • 30 яну 2026 | 01:16
  • 241
  • 0
Болоня се разправи с опашкаря в Лига Европа, но остана извън топ 8

Болоня се разправи с опашкаря в Лига Европа, но остана извън топ 8

  • 30 яну 2026 | 01:02
  • 438
  • 0
Порто завърши в топ 8 след обрат срещу Рейнджърс

Порто завърши в топ 8 след обрат срещу Рейнджърс

  • 30 яну 2026 | 01:01
  • 345
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 38802
  • 169
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 15460
  • 13
Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 00:00
  • 21287
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 7473
  • 2
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 23315
  • 188
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 11352
  • 14