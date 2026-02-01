Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев

Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев

  • 1 фев 2026 | 06:55
  • 393
  • 0
Маурисио Руфи се върна към успехите с ТКО над Рафаел Физиев

Маурисио Руфи се завърна по впечатляващ начин победите, като сломи Рафаел Физиев във втория рунд на битката им от основната карта на UFC 325.

В началото на дуела бразилецът трябваше да се защитава от силните удари на съперника си, но бавно и сигурно започна да налага своя водещ прав удар, а след това пласира и опустошителен десен прав, който разтърси ветерана в лека категория. От този момент нататък Руфи просто продължи атаката си, докато Физиев не рухна под градушката от удари, а реферът прекрати мача в 4:30 минута на втория рунд.

„Много съм щастлив да бъда тук“, заяви Руфи след победата. „Това беше планът за мача. Предизвикателството не беше самият план, а тренировъчният лагер. Хънтър [Кембъл], Дейна [Уайт], какво ще кажете да ме включите в събитието в Белия дом? Може да ме изправите срещу Пади Пимблет, може и срещу Конър Макгрегър. Сигурен съм, че аз и Конър Макгрегър ще направим по-голямо шоу от Майкъл Чандлър и Конър Макгрегър.“

18 Волкановски зарадва родната публика на UFC 325

В началото на срещата Физиев контролираше центъра на клетката, притискайки Руфи и нанасяйки мощни удари, включително опасно ляво кроше, което проби защитата на южноамериканеца. Руфи в крайна сметка успя да се измъкне от клетката, но изпитваше затруднения със скоростта и точността на Физиев. Азерът също така нанасяше ритници в предния крак на Руфи, по който се появиха видими щети още в средата на първия рунд. След колебливо начало, Руфи най-накрая се активизира със светкавичен хай кик, след което намери своя ритъм в стойка и пласира няколко остри боксови комбинации, които пробиваха гарда на Физиев. Във втория рунд дойде и десният прав, който прати Физиев на земята и оттам последваха мощните удари на Руфи в партер.

Това беше важна победа за Руфи, след като претърпя загуба от Беноа Сен Дени в предишния си мач, което доведе до смяна на тренировъчния му лагер и треньорите.

