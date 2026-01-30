Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  Андре Хофман: Можем да постигнем нещо голямо в края на сезона

Андре Хофман: Можем да постигнем нещо голямо в края на сезона

  • 30 яну 2026 | 15:11
  • 376
  • 0
Андре Хофман: Можем да постигнем нещо голямо в края на сезона

Защитникът на ЦСКА 1948 Андре Хофман е оптимист, че отборът може да постигне нещо значимо в края на този сезон. Преди старта на пролетния дял от шампионата "червените" изостават на 7 точки от лидера в efbet Лига Левски, а за Купата на България им предстои 1/4-финален сблъсък с ЦСКА.

"Много съм щастлив да съм тук. Много съм щастлив да бъда част от този отбор. Определено е нова глава, както за мен като играч, така и за нас като семейство. Искам да кажа, това е първият ми клуб извън Германия. Така че, както можете да си представите, това е наистина вълнуващо предизвикателство. 

Винаги съм имал желание да се преместя в чужбина и да се запозная с нова футболна култура. През последните няколко години, а и месеци, усещах, че миналото лято беше перфектният момент да започна нещо ново и да изляза от зоната си на комфорт. И разбира се, добрите разговори, които имах с клуба, бяха определено ключов фактор в решението ми. Наистина почувствах, че тази година е правилното място за мен на този етап от кариерата ми.

Коуто: Ще се борим за титлата
Коуто: Ще се борим за титлата

Първите ми впечатления са доста добри. Градът е хубав, природата наоколо също. И в центъра - толкова много хубави ресторанти и паркове. Като цяло градът е хубав. Но за мен най-важното е отборът. И съм наистина благодарен, защото отборът е страхотен.

Защитник на ЦСКА 1948 каза каква е разликата между българския и боливийския футбол
Защитник на ЦСКА 1948 каза каква е разликата между българския и боливийския футбол

Бяха нужни само няколко дни, за да се почувствам комфортно в този колектив. Абсолютно съм сигурен, че можем да бъдем успешни през следващите години. Талантът е огромен. Качеството определено е налице. И най-вече характерите. Тази група е невероятна, така че наистина вярвам, че можем да постигнем нещо голямо в края на сезона, но няма да го постигнем, ако само говорим за това. Трябва да работим здраво. И затова съм тук. Тук съм, за да работя здраво и наистина очаквам с нетърпение втората част от сезона", заяви германецът пред медийните канали на ЦСКА 1948.

