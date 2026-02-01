Димитър Кисимов: Основната ми цел е да бъда част от световния елит при мъжете

Димитър Кисимов триумфира с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия — първия турнир от Големия шлем за сезона. Така още едно българско име грейна на най-голямата сцена в световния тенис.

17-годишният български талант и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха титлата след победа във финала над представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4. Така България вече има шампион в трети пореден турнир от Големия шлем, след титлите на Иван Иванов през миналата година на Уимбълдън и на US Open.

С този успех Димитър Кисимов донесе общо 11-а титла на България от турнири от Големия шлем. Той се нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов. Това беше и дебютът на Кисимов в турнир от Големия шлем при юношите.

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Ето какво заяви Кисимов специално за сайта на Българската федерация по тенис:

– Честито! Какво почувства след победната точка във финала?

– Чувството след последната точка беше уникално — трудно може да се опише с думи. В момента, в който осъзнах, че съм спечелил турнир от Големия шлем, емоциите ме заляха. Развълнувах се изключително много и усетих как сърцето ми започна да бие по-бързо.

– Какво е чувството да играеш на турнир от Големия шлем?

– Усещането е невероятно. Имаш възможност да наблюдаваш отблизо как тренират професионалистите, как се хранят и как протича възстановяването им, а това носи огромна мотивация и стимул за развитие. Australian Open, например, е може би един от най-добрите турнири за участие, защото всичко е организирано на изключително високо ниво и е създадено така, че да улеснява максимално тенисистите.

– Как изградихте толкова силен тандем с Конър Дойг?

– С Конър Дойг се познаваме от две години и вече сме играли няколко пъти заедно на двойки, което значително помогна за сработването ни като отбор. Важна роля за успеха ни изиграха и нашите треньори, които допринесоха с много добри тактически решения и стратегии.

– Чувстваш ли се вече част от световния елит при юношите?

– Основната ми цел е да бъда част от световния елит при мъжете. Участието на най-високо ниво при юношите е важна стъпка по този път и ми помага да се развивам правилно. Затова за мен е от съществено значение да играя в най-силните турнири от юношеския календар на ITF.

– Какви са близките ти планове за участие в турнири? На какво ще наблегнеш?

– През тази година ще участвам в най-силните турнири при юношите, като ще ги съчетавам със състезания от сериите M15 и M25. Основният ми фокус ще бъде върху изграждането на мускулна маса, което ще ми помогне да бъда по-конкурентоспособен при мъжете. Това ще допринесе и за увеличаване на силата и скоростта на ударите ми.

– Усети ли подкрепата на хората от България?

– Да, категорично усетих подкрепата от България. Както преди, така и след мачовете, много хора ми се обаждаха и ми пишеха, което ми даваше допълнителна увереност и мотивация.

– На кого искаш да благодариш за този успех?

– Бих искал да изкажа благодарност към Българската федерация по тенис за финансовата подкрепа за пътуването до Австралия на мен и моя екип. Също така съм изключително признателен на семейството си, на целия екип от тенис клуб „Про Спорт", както и на моите спонсори.

– За кого си в мъжкия финал? Преди финала се снимахте с Карлос Алкарас.

– В мъжкия финал симпатиите ми са на страната на Новак Джокович. По принцип харесвам и двамата финалисти, но бих се радвал Джокович да спечели още една титла от Големия шлем.