Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

Привържениците на Аталанта ясно показаха какво мислят за нападателя Адемола Луукман, наричайки го “неблагодарник”. Тези дни нигериецът беше върнат в първия отбор на Иван Юрич, но не се завръща и доверието на запалянковците.

През изминалата нощ ултраси от фракцията Vecchia Guardia опънаха транспарант с текст “Номер 11 е върнат, но за нас остава неблагодарник.”

Луукман се опита да напусне клуба по време на летния трансферен прозорец и подаде официална молба за трансфер, след като оферта от Интер на стойност 45 милиона евро беше отхвърлена в началото на август. Впоследствие той публикува поредица от обвинения срещу клуба в дълго съобщение в своя профил в Инстаграм. Заради всичко това той тренираше предимно отделно от основната група.

След това нигерийският национал се завърна в Англия за няколко седмици, докато съотборниците му започнаха предсезонна подготовка. Той се прибра в Бергамо едва пет дни преди началото на сезон 2025-26 в Серия А.

Това накара Юрич да остави Луукман извън всички групи за мачовете на Аталанта. Хърватинът взе решението да върне Лукман към тренировките с първия отбор едва по-рано тази седмица.