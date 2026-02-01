Симеоне обвини умората за равенството с Леванте

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира нулевото равенство на своя отбор срещу Леванте в мач от испанското първенство. Той обяви натрупаната умора в играчите му за една от основните причини за неубедителното представяне, особено през второто полувреме.

„Отборът направи добро първо полувреме, контролирахме играта и успяхме да диктуваме темпото, като можехме да отбележим гол през този период. През второто полувреме се появи умора поради изиграването на мачове на всеки три дни и представянето не беше на същото ниво като през първата част. Мачът стана по-равностоен, с някои възможности и за двете страни, но без офанзивна яснота. Липсваше ни качество в играта през второто полувреме както бе през първото. Това намали шансовете ни да се доближим до отбелязването на голове“, заяви Симеоне.

Атлетико Мадрид пак засече и остава далеч от Реал и Барса

Той коментира и състоянието на Лукас Бариос и Александър Сьорлот, които напуснаха с контузии.

„Лекарят ще предостави по-точна информация, за да не изпреварвам събитията, а клубът ще бъде отговорен за обявяването на състоянието им“, допълни аржентинецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages