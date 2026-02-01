Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Леванте
  3. Симеоне обвини умората за равенството с Леванте

Симеоне обвини умората за равенството с Леванте

  • 1 фев 2026 | 03:59
  • 215
  • 0
Симеоне обвини умората за равенството с Леванте

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира нулевото равенство на своя отбор срещу Леванте в мач от испанското първенство. Той обяви натрупаната умора в играчите му за една от основните причини за неубедителното представяне, особено през второто полувреме.

„Отборът направи добро първо полувреме, контролирахме играта и успяхме да диктуваме темпото, като можехме да отбележим гол през този период. През второто полувреме се появи умора поради изиграването на мачове на всеки три дни и представянето не беше на същото ниво като през първата част. Мачът стана по-равностоен, с някои възможности и за двете страни, но без офанзивна яснота. Липсваше ни качество в играта през второто полувреме както бе през първото. Това намали шансовете ни да се доближим до отбелязването на голове“, заяви Симеоне.

Атлетико Мадрид пак засече и остава далеч от Реал и Барса
Атлетико Мадрид пак засече и остава далеч от Реал и Барса

Той коментира и състоянието на Лукас Бариос и Александър Сьорлот, които напуснаха с контузии.

„Лекарят ще предостави по-точна информация, за да не изпреварвам събитията, а клубът ще бъде отговорен за обявяването на състоянието им“, допълни аржентинецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Българският" Визела врътна домакинско реми

"Българският" Визела врътна домакинско реми

  • 1 фев 2026 | 00:53
  • 542
  • 0
Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

  • 1 фев 2026 | 00:32
  • 681
  • 0
Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

  • 1 фев 2026 | 00:23
  • 722
  • 0
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 13211
  • 211
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 15234
  • 19
Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

  • 31 яну 2026 | 23:51
  • 601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 56768
  • 155
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 15234
  • 19
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 13211
  • 211
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 18482
  • 0
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 19997
  • 53
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 24156
  • 7