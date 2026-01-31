Атлетико Мадрид пак засече и остава далеч от Реал и Барса

Атлетико Мадрид записа първото си за сезона нулево реми, след като гол не падна при гостуване на Леванте в мач от 22-рия кръг на испанския шампионат. Това е отлична новина за Реал Мадрид и Барселона, които получават възможност още повече да се отдалечат от преследвача им в червено-бяло. Този резултат идва дни след фиаското срещу Бодьо/Глимт в Шампионската лига.

За гостите от столицата равенството е шесто в Ла Лига, по което те са над всички в топ 5. Резултатът е логичен, защото футболистите на Диего Симеоне в никакъв случай не заслужаваха да спечелят. Те направиха един от най-скучните си двубои и създадоха малко чисти положения.

За липсата на попадения вероятно роля изигра и ранното излизане на Александър Сьорлот. В средата на първото полувреме нападателят на Атлети удари лошо главата си с Матиас Морено от домакините и беше изнесен на носилка, а впоследствие и заменен. Интересното е, че Атлетико се възползва от специалното правило в случаи като този, когато даден състезател бива наранен в областта на главата. Според него тимът има правото да направи допълнителна смяна, заради което в крайна сметка Чоло вкара цели шестима играчи от пейката в течение на срещата.

Леванте пък се намира в зоната на изпадащите с втората най-слаба защита. Това 0:0 е първо и за валенсианци през кампанията.