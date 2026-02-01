Флик: Ямал може да вдигне нивото с още едно стъпало

Треньорът на Барселона Ханзи Флик бе доволен от победата с 3:1 над Елче. Един от героите в мача бе Ламин Ямал, който изигра пореден силен двубой, отбеляза първия и изработи третия гол в мача. Наставникът обаче вярва, че най-доброто от него тепърва предстои.

"Ямал е важен за отбора и за клуба. Освен това е достатъчно млад, за да се подобри и да вдигне нивото си с още едно стъпало. Днес беше много важен за тима. Обикновено предпочитам да говоря повече за отбора, но е от значение той да бъде на такова ниво. Създава ни пространства, генерира положения. Щастлив съм. За Де Йонг ще кажа същото, както и за Ламин. Изигра мач на фантастично ниво, особено през втората част", заяви Флик.

Той коментира и състоянието на Рафиня и Жул Кунде, които напуснаха терена по-рано.

"За Рафиня нещата са ясни. Имахме план той да играе 45 минути. Изигра много мачове. Но е добре. А що се отнася до Жул, той усети нещо. Не изглеждаше твърде сериозно, но ще видим утре", сподели германецът

Той похвали и представянето на Елче, който показа доста атакуващ и атрактивен футбол.

"Да. Смятам, че ние играем футбол за феновете. Харесва ми как играе Елче, тяхната философия. Предлагат много опции в атака", допълни специалистът.

Накрая той коментира дали предпочита да използва Дани Олмо повече като полузащитник или в по-изнесена роля като плеймейкър зад нападателя: "Той може да играе и на двете позиции, което е добра новина. Универсалността на играчите е много важна в този отбор".

Снимки: Gettyimages