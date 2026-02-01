Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

Тотнъм ще приеме Манчестър Сити в мач от Премиър лийг на 1 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 18:30 часа на стадион "Тотнъм Хотспър". Главен съдия на срещата ще бъде Робърт Джоунс. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането в английското първенство.

Манчестър Сити се намира на втора позиция в класирането с 46 точки след изиграни 23 мача, като "гражданите" са отбелязали 47 гола и са допуснали 21. Отборът на Пеп Гуардиола е в борбата за титлата и се нуждае от победа, за да поддържа темпото в преследването на лидера.

Тотнъм, от друга страна, е на 14-то място с 28 точки от същия брой мачове, като е вкарал 33 гола и е допуснал 31. "Шпорите" се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона и да се изкачат в средата на таблицата.

Тотнъм показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. "Шпорите" победиха Айнтрахт (Франкфурт) с 0:2 в Шампионска лига на 28.01.2026 г., а преди това завършиха наравно с Бърнли (2:2) в Премиър лийг на 24.01.2026 г. Отборът постигна победа и срещу Борусия (Дортмунд) с 2:0 в Шампионска лига на 20.01.2026 г., но претърпя загуби от Уест Хам (1:2) в Премиър лийг на 17.01.2026 г. и от Астън Вила (1:2) във ФА Къп на 10.01.2026 г.

Манчестър Сити също има променливи резултати с три победи и две загуби. "Гражданите" победиха Галатасарай с 2:0 в Шампионска лига на 28.01.2026 г. и Уулвърхамптън с 2:0 в Премиър лийг на 24.01.2026 г., но загубиха от Бодьо/Глимт с 1:3 в Шампионска лига на 20.01.2026 г. и от Манчестър Юнайтед с 0:2 в Премиър лийг на 17.01.2026 г. Последната им победа беше срещу Нюкасъл с 2:0 в Карабао Къп на 13.01.2026 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Тотнъм има предимство с три победи срещу две за Манчестър Сити. Последната среща между тях се състоя на 23.08.2025 г. в Премиър лийг, когато Тотнъм победи с 2:0 като гост. Преди това, на 26.02.2025 г., Манчестър Сити спечели с 1:0 при гостуването си на "шпорите". Интересно е, че на 23.11.2024 г. Тотнъм постигна впечатляваща победа с 4:0 на "Етихад". Двата отбора се срещнаха и в Карабао Къп на 30.10.2024 г., когато Тотнъм спечели с 2:1. В последния им мач от сезон 2023/2024 в Премиър лийг, Манчестър Сити победи с 2:0 като гост на 14.05.2024 г.

Томас Франк продължава да има сериозни кадрови проблеми. Той не може да използва трайно контузените Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Ричарлисон, Мохамед Кудус и Лукас Бергвал. Към тях трябва да прибавим и Педро Поро, който също подстрада в миналия мач с Бърнли. Мики ван де Веен също е под въпрос, но има шанс и да играе. Единствената добра новина е, че Доминик Соланке вече е възстановен и може да се завърне в игра.

В Манчестър Сити обаче ситуацията не е много по-розова. Пеп Гуардиола ще е без Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Джон Стоунс, Савиньо и Матео Ковачич. Жереми Доку също отпада от сметките след контузията, която получи срещу Галатасарай. Родри обаче може да се завърне сред тутилярите, след като не игра през седмицата заради наказание.