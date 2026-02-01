Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 06:35
  • 130
  • 0
Тотнъм ще опита да удари по шампионските амбиции на Манчестър Сити

Тотнъм ще приеме Манчестър Сити в мач от Премиър лийг на 1 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 18:30 часа на стадион "Тотнъм Хотспър". Главен съдия на срещата ще бъде Робърт Джоунс. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането в английското първенство.

Манчестър Сити се намира на втора позиция в класирането с 46 точки след изиграни 23 мача, като "гражданите" са отбелязали 47 гола и са допуснали 21. Отборът на Пеп Гуардиола е в борбата за титлата и се нуждае от победа, за да поддържа темпото в преследването на лидера.

Тотнъм, от друга страна, е на 14-то място с 28 точки от същия брой мачове, като е вкарал 33 гола и е допуснал 31. "Шпорите" се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона и да се изкачат в средата на таблицата.

Тотнъм показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, едно равенство и две загуби. "Шпорите" победиха Айнтрахт (Франкфурт) с 0:2 в Шампионска лига на 28.01.2026 г., а преди това завършиха наравно с Бърнли (2:2) в Премиър лийг на 24.01.2026 г. Отборът постигна победа и срещу Борусия (Дортмунд) с 2:0 в Шампионска лига на 20.01.2026 г., но претърпя загуби от Уест Хам (1:2) в Премиър лийг на 17.01.2026 г. и от Астън Вила (1:2) във ФА Къп на 10.01.2026 г.

Манчестър Сити също има променливи резултати с три победи и две загуби. "Гражданите" победиха Галатасарай с 2:0 в Шампионска лига на 28.01.2026 г. и Уулвърхамптън с 2:0 в Премиър лийг на 24.01.2026 г., но загубиха от Бодьо/Глимт с 1:3 в Шампионска лига на 20.01.2026 г. и от Манчестър Юнайтед с 0:2 в Премиър лийг на 17.01.2026 г. Последната им победа беше срещу Нюкасъл с 2:0 в Карабао Къп на 13.01.2026 г.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Тотнъм има предимство с три победи срещу две за Манчестър Сити. Последната среща между тях се състоя на 23.08.2025 г. в Премиър лийг, когато Тотнъм победи с 2:0 като гост. Преди това, на 26.02.2025 г., Манчестър Сити спечели с 1:0 при гостуването си на "шпорите". Интересно е, че на 23.11.2024 г. Тотнъм постигна впечатляваща победа с 4:0 на "Етихад". Двата отбора се срещнаха и в Карабао Къп на 30.10.2024 г., когато Тотнъм спечели с 2:1. В последния им мач от сезон 2023/2024 в Премиър лийг, Манчестър Сити победи с 2:0 като гост на 14.05.2024 г.

Томас Франк продължава да има сериозни кадрови проблеми. Той не може да използва трайно контузените Джеймс Мадисън, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Ричарлисон, Мохамед Кудус и Лукас Бергвал. Към тях трябва да прибавим и Педро Поро, който също подстрада в миналия мач с Бърнли. Мики ван де Веен също е под въпрос, но има шанс и да играе. Единствената добра новина е, че Доминик Соланке вече е възстановен и може да се завърне в игра.

В Манчестър Сити обаче ситуацията не е много по-розова. Пеп Гуардиола ще е без Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Джон Стоунс, Савиньо и Матео Ковачич. Жереми Доку също отпада от сметките след контузията, която получи срещу Галатасарай. Родри обаче може да се завърне сред тутилярите, след като не игра през седмицата заради наказание.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

"Българският" Визела врътна домакинско реми

"Българският" Визела врътна домакинско реми

  • 1 фев 2026 | 00:53
  • 655
  • 0
Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

  • 1 фев 2026 | 00:32
  • 847
  • 0
Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

  • 1 фев 2026 | 00:23
  • 848
  • 0
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 15330
  • 211
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 17635
  • 25
Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

  • 31 яну 2026 | 23:51
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 17635
  • 25
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 15330
  • 211
Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

Реал Мадрид не може да си позволи издънка срещу коварен съперник

  • 1 фев 2026 | 06:00
  • 808
  • 0
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 20505
  • 53
ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 57623
  • 155