Интер не очаква проблеми срещу разклатения Кремонезе

Кремонезе и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия "А". Двубоят е насрочен за 1 февруари 2026 г. от 19:00 часа на стадион „Джовани Дзини". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Давиде Маса.

Интер доминира в Серия "А", заемайки първото място с впечатляващите 52 точки след 22 изиграни мача. "Нерадзурите" имат отлична голова разлика с 50 отбелязани и само 19 допуснати гола, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита.

От друга страна, Кремонезе се намира на 13-та позиция с 23 точки от същия брой мачове, като тимът е отбелязал 20 гола и е допуснал 29.

Кремонезе преминава през труден период, като не е постигнал победа в последните си осем мача. В послединте си пет срещу тимът записа две равенства и три загуби, като миналия кръг завърши с поражение срещу Сасуоло (0:1 на 25.01.2026). Преди това домакините завършиха наравно с Верона (0:0 на 19.01.2026) и претърпяха тежка загуба от Ювентус (0:5 на 12.01.2026). Равенството с Каляри (2:2 на 08.01.2026) и загубата от Фиорентина (1:0 на 04.01.2026) допълват негативната серия.

Интер, от своя страна, демонстрира отлична форма с четири победи в последните пет мача. Шампионите победиха Борусия (Дортмунд) с 2:0 в Шампионска лига (28.01.2026), разгромиха Пиза с 6:2 (23.01.2026), надиграха Удинезе като гост с 1:0 (17.01.2026) и Лече с 1:0 (14.01.2026). Единственото поражение дойде в Шампионската лига срещу Арсенал (1:3 на 20.01.2026).

В последните три сблъсъка между двата отбора Интер има пълно превъзходство с три победи. Най-скорошната среща се състоя на 4 октомври 2025 г., когато миланският гранд разгроми Кремонезе с 4:1 на своя стадион в мач от Серия "А". Преди това, на 28 януари 2023 г., Интер победи с 2:1 при гостуването си в Кремона, а на 30 август 2022 г. отново триумфира с 3:1 като домакин. Статистиката показва ясно доминацията на "нерадзурите", които и днес очакват да си тръгнат с лесни три точки от тази визита и да се откъснат на върха в класирането.

Кристиан Киву не може да използва в този мач контузените Хакан Чалханоолу и Дензъл Дъмфрис. Състоянието на Николо Барела се подобрява и той може и да попадне в състава. Очаква се в единайсеторката да се завърне и Алесандро Бастони, който получи почивка през седмицата.

Давиде Никола пък ще бъде без услугите на Уорън Бондо и Томазо Барбиери, които остават в лазарета. Мартин Пайеро и Антонио Санабрия са под въпрос, като участието им ще бъде решено в последния момент.

Снимки: Gettyimages