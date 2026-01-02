Сантандер потвърди напускането на Пламен Андреев

Популярни
  2 яну 2026
Старши треньорът на Расинг Сантандер Хосе Алберто потвърди, че българският вратар Пламен Андреев напуска испанския отбор, пише БТА. Андреев е собственост на Фейенорд, а във втородивизионния Расинг Сантандер пристигна в края на юли 2025 година с договор под наем с идеята да натрупа повече игрово време и опит.

Почти през цялото време обаче той беше резерва, а започна да играе едва наскоро след контузията на титуляра Хокин Ескиета. В тази връзка сега от Фейенорд ще прекратят наема, като се очаква бившият страж на Левски да подсили Лех (Познан).

Иначе Андреев има контракт с Фейенорд до 2029 г.

