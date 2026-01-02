Сантандер потвърди напускането на Пламен Андреев

Старши треньорът на Расинг Сантандер Хосе Алберто потвърди, че българският вратар Пламен Андреев напуска испанския отбор, пише БТА. Андреев е собственост на Фейенорд, а във втородивизионния Расинг Сантандер пристигна в края на юли 2025 година с договор под наем с идеята да натрупа повече игрово време и опит.

⚠️🟢⚽️ JAL confirma la salida de Plamen Andreev y que mañana el portero titular será Laro Gómez. pic.twitter.com/e5hd7IgrfA — Óscar García Mayo 🎙 (@OskarGarcia16) January 2, 2026

Почти през цялото време обаче той беше резерва, а започна да играе едва наскоро след контузията на титуляра Хокин Ескиета. В тази връзка сега от Фейенорд ще прекратят наема, като се очаква бившият страж на Левски да подсили Лех (Познан).

Иначе Андреев има контракт с Фейенорд до 2029 г.