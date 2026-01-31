Миньор с първа победа за годината в женското първенство

Отборът на Миньор (Перник) записа първа победа за втория полусезон в женската Demax+ лига, след като се справи като домакин с Драгоман с 3:1 (25:21, 11:25, 25:23, 25:20) в среща от 11-ия кръг, играна този следобед в зала "Борис Гюдеров".

По този начин двата тима се изравниха с по 4 победи, 7 загуби и 12 точки във временното класиране, като перничанки са 6-и, а Драгоман е на 7-о място.

В междинния 12-и кръг Миньор трябва да е отново домакин, но на шампиона Марица (Пловдив), но срещата е отложена заради мача на пловдичанки от Шампионската лига срещу френския Левалоа. В същото време Драгоман приема Славия в сряда (4 февруари) от 18,30 часа.