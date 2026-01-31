Грегорич донесе нова победа на Аугсбург след обрат

Отборът на Аугсбург във втори пореден мач спечели с 2:1 след обрат, побеждавайки гостуващия Санкт Паули в двубой от 20-ия кръг на Бундеслигата. Миналата седмица баварците спечелиха със същия резултат и местното дерби с Байерн (Мюнхен), въпреки че изоставаха.

Днес техният опонент отново първо вкара гол, като това стана в 32-рата минута, когато Данел Синани беше точен от дузпа, свирена за фал на Мариус Волф срещу Манолис Салиакас. В 41-вата минута обаче Михаел Грегорич изравни с глава след центриране от корнер на Алексис Клод-Морис. В 59-ата минута двамата отново комбинираха и така след чудесен извеждащ пас на французина нападателят отбеляза втория си гол с шут по земя за пълния обрат в мача.

Back-to-back wins for the first time this season! pic.twitter.com/lGsJ5qRwXE — FC Augsburg (@FCA_World) January 31, 2026

С четвъртия си мач без загуба Аугсбург събра 22 точки и се изкачи на 11-ото място в класирането, където Санкт Паули е на предпоследната 17-а позиция със своите 14 пункта, след като не е спечелил нито един от последните си шест шампионатни срещи.

