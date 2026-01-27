Популярни
  3. Санкт Паули стигна до точка срещу РБ Лайпциг с късна дузпа

Санкт Паули стигна до точка срещу РБ Лайпциг с късна дузпа

  • 27 яну 2026 | 23:48
  • 213
  • 0

Санкт Паули и РБ Лайпциг не успяха да излъчат победител в мача помежду си, завършил при резултат 1:1. Двата тима се изправиха един срещу друг в отложен мач от 16-ия кръг. Гостите поведоха благодарение на страхотен гол на Ян Диоманде в 66-ата минута. В 93-тата минута обаче домакините изравниха с гол от дузпа на Мартийн Каарс.

Гостите стояха по-добре на терена и още през първото полувреме имаха няколко добри възможности за откриване на резултата, пропуснати от Ксавер Шлагер, Ромуло, Давид Раум и Антонио Нуса.

В 66-ата минута натискът на "биковете" даде резултат. При едно центриране от корнер топката бе избита, но поадна право в краката на Диоманде, който с бомбен шут от границата на наказателното поле я заби неспасяемо във вратата за 0:1.

В 87-ата минута вратарят на домакините Никола Васил отрази и хубав изстрел на Тидиам Гомис, който летеше под напречната греда.

Санкт Паули издебна своя шанс, който дойде в добавеното време. Тогава Давид Раум се подхлъзна в наказателното си поле, но така подсече Мартин Каарс и съдията нямаше избор освен да посочи бялата точка за изпълнение на дузпа. Потърпевшият Каарс се нае с отговорността да изпълни наказателния удар и бе точен за 1:1.

Така Санкт Паули взе ценна точка в битката за оцеляване, макар да остава в опасната зона на 17-ото място с 14 точки. РБ Лайпциг пък се намира на 4-тото място в таблицата с актив от 36 точки.

Снимки: Gettyimages

