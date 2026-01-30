Марица взе пловдивското дерби с Марица 2022

Шампионът на България Марица (Пловдив) продължава победната си серия в женската "Demax+" лига. Възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек стигнаха до успех срещу втория си състав Марица 2022 с 3:0 (25:21, 25:16, 25:10) в мач, игран в зала "Строител".

Марица не успя срещу Жешув в Шампионската лига, Христо Стоичков пак подкрепи пловдивчанки

Така "жълто-сините" продължават да водят уверено в класирането на първенството с пълен актив от 33 точки след 11 мача.

Шампионките взеха инициативата от самото начало и рано отвориха преднина от 7:2, която в хода на гейма увеличиха до 15:8. Момичетата, водени от Диян Боюклиев и Миглена Стрезова, обаче не се предадоха и намалиха изоставането си до само точка при 21:22, но в заключителните моменти "жълто-сините" задържаха аванса си, за да вземат първата част с 25:21 след успешна блокада на Елисавета Сариева. Втората започна равностойно до 6:6, когато състезателките на Ахметджан Ершимшек постепенно започнаха да се откъсват в резултата и разликата достигна 5 точки при 19:14. До края обаче шампионките дадоха само още 2 точки на своя съперник и си осигуриха успеха след 25:16. В третия гейм "жълто-сините" започнаха със серия от седем поредни спечелени разигравания, а впоследствие преднината стана двуцифрена при 12:2. Символичните гости не изпуснаха инициативата до края и затвориха мача с 25:10.

Най-резултатна за победата на шампионките стана Виктория Коева с 21 точки, а 19 добави Александра Китипова.