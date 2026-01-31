Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Ауди имат огромен списък с неща, които да коригират след шейкдауна

В Ауди имат огромен списък с неща, които да коригират след шейкдауна

  • 31 яну 2026 | 18:02
  • 152
  • 0

Матиа Биното заяви след края на петдневния шейкдаун в Барселона, че никога в кариерата си не е виждал толкова дълъг списък с неща, които даден отбор трябва да коригира след началото на предсезонната подготовка.

Бившият ръководител на Ферари е един от шефовете на новия тим на Ауди, за който изпитанията в „Каталуния“ бяха изпълнение с доста проблеми. Германският отбор прекара дълги часове в гаража в първите два дни, в които теста, но нещата се подобриха вчера, когато Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето направиха общо 166 обиколки.

Сега Ауди ще се завърне в базата си в Швейцария, където да се прегрупира преди старта на същинските предсезонни тестове в Бахрейн другия месец. А Биното заяви, че списъкът с неща, които в тима трябва да оправят, не е никак къс.

Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона
Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

„Много работа за целия отбор, много работа за пилотите, за инженерите, за да коригираме всички проблеми, които срещнахме с дизайна и начина ни на работа. Ние няма да оставим необърнат камък, защото искаме да оправим всичко, така че списъкът е наистина доста дълъг.

„Никога не съм виждал такъв списък, но мисля, че това е хубаво, защото показва, че тимът е отдаден и има желание да се подобри, за да е по-подготвен в Бахрейн. Има много какво да се строи, да расте, но тези три дни на пистата бяха много, много важни и смятам, че ние се представяме добре, като се има предвид къде сме в нашето пътешествие.

„Надеждността винаги е критична, а ние имахме няколко дребни проблема, нищо драматично, но има и много позитиви пред нас, към които да гледаме. Това е началото за Ауди и нашия живот като отбор и производител на задвижващи системи. Определено имаме много какво да учим и ние го правим. Колкото повече сме на пистата, толкова повече учим“, обясни Биното.

Снимки: Audi Revolut F1 Team

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

  • 31 яну 2026 | 13:40
  • 938
  • 0
Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

  • 31 яну 2026 | 13:28
  • 6502
  • 0
Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

  • 30 яну 2026 | 20:14
  • 2897
  • 0
Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

  • 30 яну 2026 | 19:52
  • 7667
  • 1
Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

  • 30 яну 2026 | 18:12
  • 5670
  • 3
Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

  • 30 яну 2026 | 17:55
  • 6418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 39190
  • 72
Лийдс 0:2 Арсенал, Груев заменен на почивката

Лийдс 0:2 Арсенал, Груев заменен на почивката

  • 31 яну 2026 | 16:20
  • 6730
  • 24
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 6959
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 30119
  • 13
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 15951
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 22341
  • 38