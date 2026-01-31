В Ауди имат огромен списък с неща, които да коригират след шейкдауна

Матиа Биното заяви след края на петдневния шейкдаун в Барселона, че никога в кариерата си не е виждал толкова дълъг списък с неща, които даден отбор трябва да коригира след началото на предсезонната подготовка.

Бившият ръководител на Ферари е един от шефовете на новия тим на Ауди, за който изпитанията в „Каталуния“ бяха изпълнение с доста проблеми. Германският отбор прекара дълги часове в гаража в първите два дни, в които теста, но нещата се подобриха вчера, когато Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето направиха общо 166 обиколки.

Сега Ауди ще се завърне в базата си в Швейцария, където да се прегрупира преди старта на същинските предсезонни тестове в Бахрейн другия месец. А Биното заяви, че списъкът с неща, които в тима трябва да оправят, не е никак къс.

„Много работа за целия отбор, много работа за пилотите, за инженерите, за да коригираме всички проблеми, които срещнахме с дизайна и начина ни на работа. Ние няма да оставим необърнат камък, защото искаме да оправим всичко, така че списъкът е наистина доста дълъг.



„Никога не съм виждал такъв списък, но мисля, че това е хубаво, защото показва, че тимът е отдаден и има желание да се подобри, за да е по-подготвен в Бахрейн. Има много какво да се строи, да расте, но тези три дни на пистата бяха много, много важни и смятам, че ние се представяме добре, като се има предвид къде сме в нашето пътешествие.



„Надеждността винаги е критична, а ние имахме няколко дребни проблема, нищо драматично, но има и много позитиви пред нас, към които да гледаме. Това е началото за Ауди и нашия живот като отбор и производител на задвижващи системи. Определено имаме много какво да учим и ние го правим. Колкото повече сме на пистата, толкова повече учим“, обясни Биното.

Снимки: Audi Revolut F1 Team