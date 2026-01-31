Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

  • 31 яну 2026 | 16:43
  • 459
  • 0
Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

Пилотът на Грезини Дукати Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезон 2026 в MotoGP заради контузията на лявата бедрена кост, която той получи по-рано този месец.

Заради нея испанецът със сигурност няма да участва в предстоящия идната седмица предсезонен тест в Малайзия. А по време на представянето на цветовете на Грезини по-рано днес стана ясно, че няма да видим Алдегер не само по време на втория тест в Тайланд, но и в откриващата сезона Гран При на Тайланд в началото на март.

Малки корекции по цветовете на Грезини за новия сезон в MotoGP
Малки корекции по цветовете на Грезини за новия сезон в MotoGP

„За съжаление не мога да бъде в Куала Лумпур – каза Алдегер във видео връзка по време на представянето на Грезини в малайзийската столица по-рано днес. – Но най-важното е възстановяването ми, което върви добре. С всеки изминал ден аз се чувствам по-добре, приближавам се към завръщането ми на мотора. Но засега трябва да си остана вкъщи, да се възстановявам и да гледам мотора ми на екрана.

„Със сигурност съм си поставил цел кога да се върна. Искам да съм в Бразилия или може би в Остин, но трябва да изчакам всички прегледи и да видя как ще се чувствам, след това ще се върна“, добави още новобранецът на годината в MotoGP за сезон 2025.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

  • 31 яну 2026 | 13:40
  • 938
  • 0
Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

  • 31 яну 2026 | 13:28
  • 6470
  • 0
Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

Доналд Тръмп нареди провеждането на състезание от Индикар във Вашингтон

  • 30 яну 2026 | 20:14
  • 2897
  • 0
Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

  • 30 яну 2026 | 19:52
  • 7664
  • 1
Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

Бернд Мейландър ще е първият пилот с 500 състезания във Формула 1

  • 30 яну 2026 | 18:12
  • 5664
  • 3
Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

  • 30 яну 2026 | 17:55
  • 6416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 39024
  • 72
Лийдс 0:2 Арсенал, Груев заменен на почивката

Лийдс 0:2 Арсенал, Груев заменен на почивката

  • 31 яну 2026 | 16:20
  • 6620
  • 24
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 6880
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 30010
  • 13
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 15894
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 22268
  • 36