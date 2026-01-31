Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезона в MotoGP

Пилотът на Грезини Дукати Фермин Алдегер ще пропусне старта на сезон 2026 в MotoGP заради контузията на лявата бедрена кост, която той получи по-рано този месец.

Заради нея испанецът със сигурност няма да участва в предстоящия идната седмица предсезонен тест в Малайзия. А по време на представянето на цветовете на Грезини по-рано днес стана ясно, че няма да видим Алдегер не само по време на втория тест в Тайланд, но и в откриващата сезона Гран При на Тайланд в началото на март.

„За съжаление не мога да бъде в Куала Лумпур – каза Алдегер във видео връзка по време на представянето на Грезини в малайзийската столица по-рано днес. – Но най-важното е възстановяването ми, което върви добре. С всеки изминал ден аз се чувствам по-добре, приближавам се към завръщането ми на мотора. Но засега трябва да си остана вкъщи, да се възстановявам и да гледам мотора ми на екрана.



„Със сигурност съм си поставил цел кога да се върна. Искам да съм в Бразилия или може би в Остин, но трябва да изчакам всички прегледи и да видя как ще се чувствам, след това ще се върна“, добави още новобранецът на годината в MotoGP за сезон 2025.

