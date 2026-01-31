Малки корекции по цветовете на Грезини за новия сезон в MotoGP

Няколко дни преди старта на първия официален предсезонен тест в MotoGP за 2026 година отборът на Грезини Дукати представи своите цветове за предстоящата кампания в кралския клас.

По цветовата схема на най-малкия тим в MotoGP не се забелязват големи промени спрямо миналата година. Основният цвят отново е светло синият с лента в тъмно синьо в средата на обтекателя, където е разположено и логото на основния спонсор на отбора. Единствената забележима корекция по цветовата схема е оцветяването на някои детайли, които през миналата година бяха сребристи, а сега ще са черни.

През сезон 2026 пилоти на скромния италиански тим отново ще бъдат Алекс Маркес и Фермин Алдегер, които обаче ще разполагат с различни спецификации на мотора на Дукати. След много силната си кампания през миналата година Маркес ще получи актуална версия на Desmosedici GP, каква ще има и за заводските пилоти на италианската марка. Алдегер пък ще продължи да се състезава с едногодишен мотоциклет, в случая Desmosedici GP25, с който Марк Маркес спечели световната титла през миналата година.

Алдегер със сигурност ще пропусне първия предсезонен тест, който ще се проведе между 3 и 5 февруари на „Сепанг“ заради травмата на лявата бедрена кост, която той получи по-рано този месец. Испанецът ще се надява да се включи във финалните два дни за подготовка, които ще се проведат на 21 и 22 февруари на „Бурирам“ в Тайланд. А сезон 2026 в MotoGP ще стартира с Гран При на Тайланд, която ще се състои между 27 февруари и 1 март.

Снимки: MotoGP