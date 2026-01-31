Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
  Алекс Маркес се е прицелил в заводско място в Ямаха или КТМ

Алекс Маркес се е прицелил в заводско място в Ямаха или КТМ

  • 31 яну 2026 | 14:36
  • 235
Алекс Маркес е започнал преговори за заводско място в MotoGP през 2027 година, когато по всички личи, че ще има голямо пренареждане на стартовата решетка в кралския клас.

Испанецът най-накрая направи своя пробив в MotoGP през 2025 година, завършвайки втори в крайното класиране зад брат си Марк. Това доведе до решението на Дукати да му връчи заводски подготвен мотоциклет за предстоящия сезон 2026, в който по-малкият от братята Маркес ще продължи да се състезава за тима на Грезини.

Неговата амбиция обаче е той да стане пълноправен заводски състезател при пренареждането на стартовата решетка в MotoGP догодина. А според информация на motorsport.com водещите две опции, към които се е насочил Маркес, са Ямаха и КТМ, докато Априлия е резервен вариант. На този етап завръщане в лагера на Хонда, с който Маркес дебютира в кралския клас през 2020 година не стои на дневен ред.

Както е известно пазарът на пилотите в MotoGP за 2027 година започна да се нарежда още тази седмица, след като първо стана ясно, че Фабио Куартараро ще премине от Ямаха в Хонда, а след това се появи информация, че Хорхе Мартин е близо до това да подпише с Ямаха. Вчера пък беше съобщено, че от Дукати са постигнали споразумени с Педро Акоста, който ще се присъедини към Марк Маркес в заводския отбор на италианците, заменяйки двукратния световен първенец Франческо Баная.

Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година
Педро Акоста ще партнира на Маркес в Дукати от 2027 година

Все още не е ясно накъде ще потегли италианецът, но опциите пред него не са малко. Сред тях са преминаване във VR46, което би го задържало в семейството на Дукати. По-вероятно обаче е Баная да иска да запази заводския си статут с трансфер в друг производител, а за основен вариант пред него се смята трансфер в Априлия, където той реално би заел мястото на Мартин.

Снимки: Gettyimages

